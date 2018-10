Babillard communautaire du 3 octobre 2018

Crédit photo : Pixabay

Conférence : Directives médicales anticipées

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à s’informer concernant la Loi consacrée aux directives médicales de fin de vie à l’occasion d’une conférence qui se tiendra au centre le mercredi 3 octobre, à 19h. Ce formulaire prévu par le gouvernement est un processus simple et gratuit. Pour info et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Implication de l’Éclaircie auprès du CHSLD

Des membres du Centre de femmes l’Éclaircie souhaitent créer un lien avec les résidents du CHSLD de Sainte-Catherine. Elles pourront discuter avec la responsable des loisirs des possibilités d’implications ponctuelles, le jeudi 4 octobre, 9h30, au Centre situé au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Souper-rencontre

Souper-rencontre dansant le jeudi 4 octobre au resto Barbie’s à Brossard au 7850, boul. Taschereau. Pour info: Cécile 450 339-4626.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Nouveauté aussi: «Affaires de gars», groupe de discussion sur des sujets qui pourraient intéresser les hommes, le 12 octobre, de 9h30 à 11h30. Il reste quelques places. Inscription auprès de Marguerite Arsenault 450 444-6736. Pas de Vie active ni aucune autre activité le lundi 8 octobre en raison de l’Action de grâce. Les jeudis 4, 11 et 18 octobre à 9h seulement. Faute de moniteur, il n’y en a pas à 10h15. Initiation à la photo, atelier débutant le 2 octobre, de 9h à 11h. Huit cours, 125$, avec Anne Bourbeau. Atelier photo avancé les jeudis, de 11h à 13h. Huit cours, 125$. Déjeuner du mois le vendredi 5 octobre, de 9h à 11h, au resto Ben et Florentine à La Prairie. Confirmer sa présence auprès de Mme Arsenault.

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, l’atelier de méditation reprend tous les mercredis à 19h à l’Avant-garde en santé mentale au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Rencontre de prières à Delson

Temps de prières et d’adoration tous les vendredis à 13h30 à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. L’église est située au 127, rue Principale Sud à Delson. Info: Rosie Lavoie au 450 635-5085.

Bouquinerie à la Clé des mots à Saint-Constant

La bouquinerie (au 200 rue Saint-Pierre, bureau 103, à Saint-Constant) ouvre ses portes le dimanche 7 octobre, de 9h30 à 15h30. Spécial livres d’enfants: 5 pour 1$. Sur les tablettes, plus de 5 000 titres placés par thèmes, plus une section comprenant cassettes VHS, CD et vinyles de musique et casse-tête. Argent comptant demandé.

Whist militaire du Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain whist militaire aura lieu le dimanche 7 octobre à 12h45. Pour vous réserver une place ou une table de quatre joueurs, il faut communiquer avec Roland Bernier au 450 635-3249.

Club de l’âge d’or de La Prairie

La saison a commencé avec les activités de crible, poches, jeux de cartes, toc, Skipbo, ainsi que les ateliers de peinture et aquarelle où il y a encore de la place. Pour info: Diane B Paquette au 450 659-3613.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche 7 octobre, à 12h30, à l’église de Ste-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, il y aura un repas-partage et rencontre au sous-sol. Chacun peut apporter le plat de son choix. Pour information: Beatriz 450 844-4404 ou Teresa 450 698-1141. Bienvenue à tous.

Brunch des Moose à La Prairie

Le 7 octobre, les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini bingo, de 8h30 à 12h30. Bienvenue à tous au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Semaine des Maisons des jeunes

Du 8 au 14 octobre se tiendra la 21e édition de la Semaine des maisons des jeunes sous le thème «Critiques, actifs et responsables». Plusieurs maisons des jeunes du territoire organiseront des activités destinées aux citoyens et aux adolescents, dans le but de faire rayonner le travail quotidien qu’elles accomplissent. Les maisons des jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné comme mission de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pour­ront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Horaire de l’hôpital et du CLSC à l’Action de grâce

Tous les services externes du Centre hospitalier Anna-Laberge à Châteauguay, incluant le centre de prélèvements et la radiologie, seront fermés le lundi 8 octobre. De son côté, le CLSC Kateri à Candiac offrira les services suivants: clinique de soins infirmiers ambulatoires de 8h à 16h et services psychosociaux de 8h à 16h avec fermeture entre midi et 13h30. Le centre de prélèvements, quant à lui, sera fermé.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à se joindre au groupe pour une présentation de Sylvie Jean le 10 octobre, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac (125, ch. Haendel). Toiletteuse pour animaux, Mme Jean a fondé l’organisme à but non lucratif SOS Minou & pitou en 2005. Elle nous parlera des activités de son organisme. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes demeurant à Candiac et dans les environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. À noter que les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Association des pèlerins de Compostelle

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques (du Québec à Compostelle) région Montérégie invite les pèlerins actuels et futurs au sous-sol de l’Église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert le mercredi 10 octobre, à 18h30, pour un souper partage. Chacun amène un plat à partager ainsi que son alcool préféré (permis d’alcool). Pour de l’information complémentaire: www.duquébecacompostelle.org ou Facebook au www.facebook.com/compostellequebecmonteregie.

Maltraitance, fraude et intimidation vers les aînés

Le Centre de femmes L’Éclaircie propose une conférence pour sensibiliser, informer, prévenir et orienter les aînés et leurs proches sur la maltraitance, la fraude et l’intimidation. L’activité s’adresse aux femmes et aura lieu au centre le jeudi 11 octobre, à 13h30. Pour info et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Invitation : 50e anniversaire des scouts

Les amis du 47 Groupe scout St-Constant/Ste-Catherine, en collaboration avec la Ville de Saint-Constant, sont invités à fêter le 50e anniversaire de l’organisme le samedi 13 octobre au Centre culturel Denis-Lord à Saint‑Constant. De 13h à 16h, activités gratuites pour les 7 à 17 ans. 17h, souper et soirée festive pour les adultes. 10$ par personne, places limitées. Il faut se procurer son billet à l’avance auprès du comité organisateur. Prévoir de l’argent comptant pour le bar. Le mouvement scout contribue à l’essor de la jeunesse locale en faisant de chacun des jeunes un futur citoyen engagé et responsable. Pour info: 514 883-4747.

Société d’horticulture et d’écologie de Delson

Échanges de végétaux le dimanche 14 octobre au Centre sportif de Delson. Les participants doivent diviser leurs plantes, apporter leurs surplus et pourront acquérir des plantes qu’ils cherchent. Les mettre en pots ou en boîtes et les identifier. Arrivée à 8h30. Échanges de 9 h à 9h30. Suivra la conférence avec Caroline Giroux portant sur Les bulbes. Avant la conférence, il sera possible de se procurer sa carte de membre 2019. Pour consulter le programme d’activités: www.shedelson.org . Pour toute autre information, Gilles Charette 450 635-3350.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Toastmasters offre la possibilité aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public et du même coup d’augmenter leur force de leader. En raison du congé de l’Action de grâce, la prochaine réunion se tiendra le lundi 15 octobre, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm (95, boul. Montcalm Nord) à Candiac. Info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook à Toastmasters Lemoyne Candiac ou info@toastmasterslemoyne.org.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain souper-bingo aura lieu le mardi 16 octobre. Pour réserver son souper, il faut contacter Louise Lestage au 450 632-3823. Le bingo débutera à 18h45.

Club FADOQ Candiac

Conférence le vendredi 19 octobre à 19h au Centre Frank Vocino sur «Le secret du bonheur et l’audition, quoi de mieux que de bien entendre», avec Marie-Frédérique Tremblay, audioprothésiste de la Clinique Auditio à La Prairie. Coût: 3$ par personne. Réservation: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170. Soirée rétro (musique des années 1960-70) pour chanter et danser le vendredi 23 novembre à 19h30 au Centre Frank Vocino. Activité gratuite pour les membres. Réservation: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170. Sortie d’automne, le mercredi 24 octobre, à l’île Saint-Bernard. Visite guidée des lieux, dîner et croisière. Départ à 10h. Retour en fin d’après-midi. Coût: 7$ par personne tout inclus. Information: Jean Vocino 450 444-3245.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Journée du Bel-âge, le 20 octobre, de 15h à 22h, au centre Claude Hébert, situé au 85, montée St-Régis. Prix: 25$. À 13h: danse. 17h: souper. 19 h: spectacle de Claudia Asselin. 20h30: celui de Claudette Dion. Le dimanche 28 octobre, de 13h à 15h, au même endroit, spectacle «Hit parade» de Mimi Babin, Marc Dylan et Geneviève Grenier. Coût: 15$ le billet. Information ou billet: Diane Parent 450 638-3442.

Activité-bénéfice pour le Refuge Bella-Lou

Un souper spectacle et une soirée dansante se tiendra au profit du Refuge Bella-Lou (anciennement le refuge S.O.S. Minou & pitou à Delson), le samedi 20 octobre, à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine. Coût: 25$ pour le souper spectacle ou 20$ le spectacle seulement. Plusieurs artistes invités. Billets en vente chez S.O.S. Minou & Pitou (69, chemin Saint-François-Xavier à Delson 450 632-0011). Le refuge a pour mission de recueillir les animaux pour leur donner une deuxième chance.

Journée gratuite à la déchetterie à Delson

Le 23 octobre, les citoyens de Delson sont invités à profiter de la déchetterie gratuitement, de 8h à midi. Ils pourront profiter de la venue de l’hiver pour apporter leurs déchets secs. Pour la liste des matériaux permis: www.delson.quebec.

Demandes de paniers de Noël

Complexe le partage invite les gens dans le besoin à faire leur demande de panier de Noël à La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine dès maintenant et ce, jusqu’au 31 octobre. Pour ce faire, il faut composer le 450 444-0803, poste 226.

Soirée au profit de Soutien autisme support

Un gala-bénéfice se tiendra le 17 novembre au Complexe Roméo.V-.Patenaude à Candiac sous le thème d’une soirée casino. Cocktail dînatoire, animation et surprises. Les participants sont invités à soutenir la mission de l’organisme qui vient en aide aux enfants qui souffrent d’un spectre de l’autisme à avoir une meilleure qualité de vie. En cas d’absence, il est possible de faire un don. Pour obtenir des billets ou faire un don, se rendre sur le site web de l’organisme au www.s-au-s.org.

Gâteau aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.