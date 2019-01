Babillard communautaire du 30 janvier 2019

Crédit photo : Depositphotos

Activités de la Maison des aînés à La Prairie

Service de coiffeuse à domicile. Des conditions s’appliquent. Le mercredi 30 janvier, à 19h, rencontre avec l’acteur, romancier et dramaturge québécois Robert Lalonde. Le 1er février, à 9h, déjeuner du mois au restaurant EggCité à Brossard. Le 8 février, à 9h, causerie de la Caravane Juripop sur le testament, les soins de fin de vie et les préarrangements funéraires. Le 15 février, à 9h30, causerie sur les fraudes financières. Il reste des places pour les cours d’espagnol débutant et intermédiaire; conversation et mise en situation. Pour toutes ces activités, s’inscrire auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Atelier de danse à l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine offre un atelier de danse et d’échanges pour favoriser le développement et le maintien d’une saine relation corporelle, personnelle et sociale des femmes. Aucune expérience en danse requise. Pour tous les niveaux. Prévoir des vêtements confortables. Inscription obligatoire. Les mercredis du 30 janvier au 20 mars, de 13h15 à 15h45. Coût: 25 $ membre et 30$ non-membre. Info: 450 638-1131.

Vente au Vestiaire Kateri

Vente au Vestiaire Kateri, le jeudi 31 janvier, de 13h à 20h, au sous-sol de l’église à Sainte-Catherine. Beaucoup de nouveautés! La population est attendue en grand nombre.

Atelier créatif à l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie propose aux participantes de se créer elles-mêmes un outil de retour au calme pour leurs enfants ou petits-enfants, échanger sur l’expression des émotions à la maison, la gestion des crises et trouver des moyens propres à ses besoins. Atelier le jeudi 31 janvier, de 9h30 à 11h30. Inscription obligatoire. Info: 450 638-1131.

Activités à la maison des jeunes à La Prairie

Les activités prévues du 31 janvier au 6 février sont les suivantes: soirée improvisation le 31 janvier; soirées libres les 1, 2 et 6 février; activité de prévention sur des thèmes variés le 7 février. À ne pas oublier, les activités après l’école recommencent: cuisine les prêts-à-manger les mardis, de 15h à 17h, et sport grâce à Active-toi les jeudis, de 15h à 17h. Pour plus d’information, appeler au 450 444-6717, se rendre au 565, rue Notre-Dame à La Prairie ou visiter le site Internet www.maisondesjeunes.ca.

Initiation au dessin à l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie offre aux femmes un atelier pour s’initier au dessin en toute simplicité, les vendredis du 1er février au 1er mars, de 13h15 à 15h30. Coût: 20$ membre et 25$ non-membre. Inscription obligatoire. Info: 450 638-1131.

Vente à la Corne d’abondance

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness) invite la population à sa vente le samedi 2 février, de 9h à midi. Rabais, surprises pour la Saint-Valentin et tirages. Pour info: 450 444‑6999 ou la page Facebook : CorneAbondanceCandiac.

Grande vente à la bouquinerie La clé des mots

La clé des mots organise une journée spéciale ce dimanche 3 février, de 9h30 à 15h30. Une salle sera réservée exclusivement aux romans d’amour vendus au prix 0,25¢. C’est une belle occasion de regarnir sa bibliothèque! La clé des mots est au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411 ou www.lacledesmots.ca.

Journées d’adoption de chats

L’organisme Ronronne avec moi et Rescue pour chats organisent des journées d’adoption le premier dimanche de chaque mois à la boutique Chico à La Prairie, au 950, boul. des Prés-verts, local 150. Prochain rendez-vous le 3 février. Les frais d’adoption varient de 75$ à 150$. Ils sont vaccinés et vermifugés.

Club Toastmasters Candiac

Toastmasters permet aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public. Réunions les lundi soir. Prochaine rencontre le 4 février, à 18h45, à la résidence le Chartwell Le Moncalm, au 95, boul. Montcalm Nord. Info: Francis Ross, v-p relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org .

Vente au complexe le Partage

Complexe Le Partage offre aux clients un rabais de 50% sur tous les livres dans ses deux friperies, du 5 au 16 février sur présentation de leur carte de membre. Les friperies sont situées à La Prairie (547, rue Saint-Henri) et Saint-Constant (125, rue Saint-Pierre).

Conférence du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes à une présentation donnée par Luisa Miniaci-Di Leo, de la Fondation canadienne de la MPR, le 6 février, à 9h15, à la maison des jeunes l’Antidote de Candiac. Elle parlera de la maladie polykystique des reins et du travail fait par la Fondation pour soutenir ceux qui en souffrent. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

GLBT Montérégie

Rencontres et discussions organisées par le groupe GLBT Montérégie (gais, lesbiennes, bisexuels et trans) de 18 ans et plus tous les mercredis aux deux semaines, de 19h15 à 21h30, au 640, Dorchester à Saint-Jean sur Richelieu. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 février. Pour info : les pages Facebook GLBT Saint-Jean sur Richelieu ou GLBT Montérégie, la ligne d’écoute GLBT-LGBT accessible 24/24h, 7 jours sur 7 au 514 866 0103. Pour d’autres renseignements: Marc au 514 794-2199 ou Denis au 450 358-5055.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Danse du mois le 8 février avec Michel. Petit goûter à 19h. Les participants doivent apporter leurs consommations. Bienvenue à tous. Souper de la Saint-Valentin le 15 février à 18h avec un repas méchoui et l’animateur-chanteur Stéphane. Il faut apporter ses consommations. Réserver tôt par chèque auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058. Coût: 25$ membres ou 30$ non-membres.

Club FADOQ Candiac

L’Assemblée générale annuelle pour l’exercice financier terminé le 31 décembre se tiendra le vendredi 15 février, à 19h, au Centre des aînés F. Vocino à Candiac. Souper poulet BBQ à 17h30 au coût de 5$ pour tous les membres en règle qui auront confirmé avant le 8 février, 18h, à Patricia Coutu (450 632-1170) ou Johanne Dubois (450 635-8186). Trois postes au conseil d’administration pour les années 2019, 2020 et 2021 seront en élection. Les bulletins de mise en candidature sont disponibles auprès de Mme Dubois, présidente, sur rendez-vous ou en se présentant au 4, Montcalm Sud, les lundis, de 10h à 11h30, et les jeudis, de 10h à 11h30. Dépôt au plus tard le 10 février, 16 h, dans une enveloppe scellée.

Assemblée de la Société d’histoire de Lignery

Les membres de la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery sont convoqués à l’assemblée générale annuelle, le samedi 23 février à 9h30 à la salle publique des Anciens presbytères de Saint-Constant (244, rue de la Fabrique). Les postes d’administrateurs suivants seront en élection: no 1 (Claudette Livernois-Bellefleur), no 3 (Laurent Bellefleur), no 5 (Mignonne Pouliot), no 7 (Yvon Boivin) et no 9 (Carole Langlais). La mission de la SHPL vise la mise en valeur de l’histoire et la protection du patrimoine de Saint-Constant et de la région. Info 450 632-0504.

Ligue de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu organise des parties de cartes où chaque table décide de son jeu (les joueurs ont une préférence pour le SPADES), le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. C’est gratuit. Steve 450 444-0956.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la recherche de bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et La Prairie. Pour plus d’information, contacter Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.