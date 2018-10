Babillard communautaire du 31 octobre 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Naviguer en toute sécurité

Le Centre de femmes l’Éclaircie offre une conférence sur la cybersécurité pour sensibiliser les femmes sur la problématique des attaques informatiques et voir les comportements sécuritaires et préventifs à adopter, le jeudi 1er novembre, à 13h15.

Soirée d’histoire à Delson

La Ville invite les citoyens à apporter souvenirs, articles de presse et objets qui serviront à alimenter la Société d’histoire de Delson, le jeudi 1er novembre, de 19h à 21h, à la bibliothèque. Les conseillers municipaux Jean-Michel Pepin et Sylvie Lapierre seront sur place pour discuter avec les citoyens.

Maison des aînés à La Prairie

Pas de Viactive les 5, 8, 12 et 15 novembre. Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Déjeuner du mois le vendredi 2 novembre, dès 9h, au restaurant Eggsquis à La Prairie. Dictée et jeux linguistiques le mercredi 14 novembre, dès 13h30. Atelier de récupération pour créer des emballages cadeaux, le vendredi 16 novembre, de 9h30 à 11h30. Pour toutes les activités, inscription auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à la bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant le samedi 3 novembre de 8h30 à 16h au 244-246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, décorations et sapins de Noël, casse-têtes, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, etc. Information: shplignery@hotmail.com.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain whist militaire aura lieu le dimanche 4 novembre à 12h45. Ouverture des portes à 11h30 et fin des inscriptions à 12h45. Pour réserver une place ou une table de quatre joueurs, il faut communiquer avec Roland Bernier au 450 635-3249.

Brunch mensuel des Moose de La Prairie

Le 4 novembre, brunch à volonté, suivi d’un mini-bingo, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Bienvenue à tous. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Causerie sur l’anxiété chez les enfants

Causerie en compagnie du Dre Nadia Gagné, psychologue et auteure, le lundi 5 novembre, à 19h30, au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Les peurs de l’enfance sont normales, mais quels signes permettent de distinguer l’anxiété normale de l’anxiété pathologique? Comment aider un enfant qui souffre d’anxiété? Dre Nadia Gagné répondra à ces questions et donnera des solutions pour se sentir plus en contrôle face aux comportements des enfants anxieux. Entrée gratuite. Ouvert aux non-résidents. Pour inscription: 450 635-6032.

Collecte de branches à Delson

La dernière collecte de l’année se fera le 5 novembre. Les citoyens sont invités à déposer leurs branches avant 7h le matin, l’extrémité des branches vers la rue. La collecte ne passera qu’une seule fois par rue.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Toastmasters offre la possibilité aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public et du même coup d’augmenter leur force de leader. Les visiteurs ont droit à trois séances gratuites. Les réunions ont lieu le lundi. La prochaine se tiendra le 5 novembre, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm (95, boul. Montcalm Nord) à Candiac. Info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook à Toastmasters Lemoyne Candiac ou info@toastmasterslemoyne.org.

Déjeuner collectif de l’Éclaircie

Le Centre des femmes l’Éclaircie invite les femmes à se réunir pour un déjeuner collectif le mardi 6 novembre, dès 8h30, au restaurant Œuf exceptionnel à Saint-Constant. Ces repas sont des moments informels pour partager et se ressourcer. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Association de la fibromyalgie – région Montérégie

Conférence sur le thème «N’avalez pas tout ce qu’on vous dit: la science de la nutrition» avec Bernard Lavallé, le mercredi 7 novembre, à 13h30, au 517, boulevard Roland-Therrien, salle Ferlu à Longueuil. 20$ pour les membres et 30$ pour les non-membres. Pour réservation: 450 928-1261.

Club de l’âge d’or La Prairie

Bienvenue à tous le 9 novembre pour une soirée de danse. Inscription: Huguette Lemieux 450 659-0828 ou Lilyane Savard 450 444-4586. Souper de Noël quatre services le 14 décembre avec animateur-chanteur dès 18h30. Réservation par chèque seulement. Membre 34$, non-membres 37$. Inscription: Cécile Aubry 450 659-1058.

Paroisse Saint-Raymond de Candiac

Marché d’automne de la Paroisse Saint-Raymond-de-Candiac le samedi 10 novembre, de 9h à 16h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Bijoux, couture, crochet, cuir, ébénisterie, peinture, livres, CD, DVD, jeux de société, casse-têtes, pâtisseries et plus. Restaurant sur place.

Collecte de sang

L’école secondaire de la Magdeleine tiendra une collecte de sang sous la présidence d’honneur de l’enseignante Anne Lapointe, qui a déjà reçu du sang. Jeudi 15 novembre, de 14h à 20h, à la Place de l’amitié de l’école de la Magdeleine. Objectif de 135 donneurs.

Scouts Saint-Constant – Sainte-Catherine

Soirée casino le samedi 17 novembre, dès 19h, au Centre Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. 20$ par personne incluant 5000 jetons. Pour info: communication@scoutstconstantstecatherine.org ou 514-237-0294.

Demande de paniers de Noël à Delson

Encore une fois cette année, le Club des Copains remettra des paniers de Noël pour les familles de Delson dans le besoin. Pour une demande de panier, il faut téléphoner au 514 677-7759, d’ici le 30 novembre, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h. Les demandes seront traitées en toute confidentialité.

Bénévoles recherchés pour la guignolée

Bénévoles recherchés pour la collecte des denrées non périssables le dimanche 2 décembre et/ou pour le tri et la préparation des paniers les deux semaines suivantes. Pour info: Johanne Surprenant au 450 632-9190, de 9h à 17h.

Les délices des Fêtes Optimistes sont arrivés

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose ses délicieux gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées. Tarifs: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$; gâteaux aux fruits tranchés, 17$; boîte de noix mélangées, 13$. Ces items peuvent être commandés auprès de Maurice Cotnoir 450 632-5607 ou de tous les membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Bénévoles recherchés

La Popote constante est à la recherche de bénévoles, soit des chauffeurs et baladeurs, le mardi et le jeudi, de 11h à 13h. L’organisme dessert les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Pour info: Murielle Plante 450 632-2191.

Gâteaux aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Une brique pour les 100 ans de Delson

Les citoyens de Delson sont invités à se procurer une brique au coût de 100$, afin de laisser leur empreinte dans la communauté. Possibilité de faire de graver la brique. L’argent amassé servira à mettre sur pied la Société d’histoire de Delson. Toutes les briques achetées par les résidents, commerçants et entreprises du secteur industriel seront intégrés dans une structure installée au futur parc du Centenaire. Pour info: 450 632-1050, poste 3100.

Club de marche de l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine est le point de rencontre pour les femmes qui désirent marcher en groupe et socialiser tous les vendredis, beau temps, mauvais temps. Le départ se fait à 9h30. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.