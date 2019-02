Babillard communautaire du 6 février 2019

Crédit photo : Pixabay

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, tous les mercredis, à 19h, au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Vente au Vestiaire Kateri

Vente au Vestiaire Kateri à Sainte-Catherine au sous-sol de l’église, le jeudi 7 février, de 13h à 20h. Beaucoup de nouveautés!

Club de l’âge d’or de La Prairie

Danse du mois le 8 février avec Michel. Petit goûter à 19h. Bienvenue à tous. Souper de la Saint-Valentin le 15 février, à compter de 18h, avec un repas méchoui et l’animateur-chanteur Stéphane. Réserver tôt par chèque auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058. Coût: 25$ membres ou 30$ non-membres. Stéphane est l’animateur-chanteur. Pour les deux activités, les participants doivent apporter leurs consommations.

Activités à la maison des jeunes de La Prairie

Soirée libre le 8 février. L’Adrénaline sera fermée exceptionnellement le samedi 9 février. Semaine thématique Saint-Valentin: courrier du cœur, confection de chocolats, cinéma quétaine et plus encore. À ne pas oublier, les activités après l’école ont recommencé: les mardis, de 15h à 17h, cuisine de prêts-à-manger, tandis que les jeudis, de 15h à 17h, activités sportives grâce à Actives-toi. Pour plus d’information ou pour toute question, composer le 450 444-6717, se rendre au 565, rue Notre-Dame à La Prairie ou visiter le site Internet www.maisondesjeunes.ca.

Activités de la Maison des aînés à La Prairie

Service de coiffeuse à domicile. Des conditions s’appliquent. Le 8 février, à 9h, causerie de la Caravane Juripop sur le testament, les soins de fin de vie et les préarrangements funéraires. Le 15 févriedr, à 9h30, causerie sur les fraudes financières. Le dimanche 17 février, l’activité Vie active en plein air à 13h30 au Parc Lucie-F.-Roussel, dans le cadre des Beaux dimanches à La Prairie. Pour toutes ces activités, s’inscrire auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Le Tourbillon hivernal à Delson

Le Tourbillon hivernal à Delson aura lieu le samedi 9 février, de 10h à 16h, au parc de la Tortue. Au programme: glissade sur tube, jeux gonflables, prêt de raquettes et trottinettes des neiges, etc. La maison des Jeunes Sympholie assurera la restauration sur place.

Club Toastmasters Candiac

Toastmasters permet aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public. Réunions les lundis soir. Prochaine rencontre le 11 février, à 18h45, à la résidence le Chartwell Le Moncalm, au 95, boul. Montcalm Nord. Info: Francis Ross, v-p relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org .

Conférence sur les comportements violents des enfants

Le Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine offre une conférence gratuite aux femmes qui désirent mieux intervenir, développer des outils et mettre leurs limites face aux comportements violents des enfants et adolescents. Rencontre le mercredi 13 février, de 18h à 20h. Inscription obligatoire. Info: 450 638-1131.

L’Éclaircie souligne la Saint-Valentin

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à souligner la Saint-Valentin à l’occasion d’un souper collectif qui se tiendra le jeudi 14 février au restaurant Au goût de Siam (39, route 132, Delson). Réservation obligatoire avant le 12 février au 450 638-1131. Les participantes doivent apporter leur vin.

Vente au complexe le Partage

Complexe Le Partage offre aux clients un rabais de 50% sur tous les livres dans ses deux friperies jusqu’au 16 février sur présentation de leur carte de membre. Les friperies sont situées à La Prairie (547, rue Saint-Henri) et Saint-Constant (125, rue Saint-Pierre).

Café-causerie sur les petits bonheurs

En quoi ça consiste le bonheur? Discussion entre femmes et partage de petites recettes du bonheur afin d’en inspirer d’autres au Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine, le mardi 19 février, de 13h15 à 15h15. Inscription obligatoire. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Quille-o-thon Optimiste à Sainte-Catherine

Le Club Optimiste Sainte-Catherine invite les gens à son quille-o-thon annuel, afin d’amasser de l’argent pour financer les activités offertes aux jeunes. L’événement se tiendra le samedi 16 mars, de 13h à 16h30, au salon de quilles Le Riverain à Sainte-Catherine. Pour information et réservation, André Lemelin au 450 638-0420 ou Jean-Claude Gaudreault au 450 531-8730.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la cherche des bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et La Prairie. Info: Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.

Livraison de repas chauds à domicile

Le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud offre un service de livraison de repas chauds pour les citoyens de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Ce service s’adresse principalement aux personnes de 65 ans et plus, en perte d’autonomie ou en convalescence. Chaque repas est accompagné d’une soupe, d’une salade et d’un dessert, au coût de 6,50$. La livraison est assurée par des bénévoles le lundi, le mercredi et le vendredi, avant le dîner. Possibilité de commander des repas froids supplémentaires. Inscription ou information: 450 659-9651.

Soutien pour les aidants naturels

Les personnes qui prennent soin d’un proche aîné et qui désirent obtenir de l’aide peuvent communiquer au Centre de Bénévolat de la Rive-Sud à Candiac au 450 659-9651. Formation, café-rencontre, soutien individuel avec une intervenante, etc. L’organisme offre également divers services dont la popote roulante, de l’écoute téléphonique et de l’accompagnement-transport pour les commissions et les rendez-vous médicaux.

Accompagnement et soutien pour gens en deuil

La Paroisse St-Constant offre des groupes de rencontres pour personnes endeuillées au presbytère de Saint-Constant. Les prochaines rencontres débuteront le mercredi 15 mai, de 19h à 21h. Partage et guérison ensemble de cette douloureuse condition en toute confidentialité et douceur. L’intervenante est formée en accompagnement et animation pour endeuillés et malades en fin de vie. Le coût de chaque rencontre est de 15$ ou une contribution selon les moyens des participants. Pour s’inscrire, contacter Linda au 450 635-1404, poste 10. Un minimum de 5 participants est requis pour débuter un groupe.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, notamment. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.