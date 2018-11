Babillard communautaire du 7 novembre 2018

Paniers de Noël et aide à alimentaire à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe reçoit les demandes de paniers de Noël du 1er au 30 novembre. Il faut fournir une preuve de résidence et de revenus. Composer le 450 907-0839 et laisser ses coordonnées clairement. Retour d’appel d’un bénévole à partir d’un numéro confidentiel. Les paniers de Noël seront remis dans la semaine du 18 décembre. Ils devront être récupérés au jour et à l’heure donné. Pour de l’aide alimentaire en tout temps, appeler au même numéro, le lundi ou le mardi avant 17h. Un rendez-vous sera pris pour le mercredi matin, moment de la remise.

Inscription pour les paniers de Noël à Delson

À nouveau cette année, le Club des Copains remettra des paniers de Noël aux familles dans le besoin. Pour faire une demande, il faut téléphoner d’ici le 30 novembre au 514 677-7759 du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Les demandes seront traitées en toute confidentialité.

Inscription pour les paniers de Noël dans trois villes

Les gens de Sainte-Catherine, Saint-Constant et La Prairie ont jusqu’au 23 novembre pour procéder à leur inscription dans le but de recevoir un panier de Noël. Il faut appeler au Complexe le partage au 450 444-0803.

Déjeuner collectif à l’Éclaircie

Le Centre des femmes l’Éclaircie invite les femmes à se réunir pour un déjeuner collectif le mardi 6 novembre, à partir de 8h30, au restaurant Œuf exceptionnel, au 130, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Ces repas sont des moments informels pour partager et se ressourcer. Info: 450 638-1131.

Maison des aînés à La Prairie

Pas de Viactive les 8, 12 et 15 novembre en raison du démontage de l’Expo-concours. Salon des proches aidants le jeudi 8 novembre, de 13h à 18h, au Complexe Roméo V-.Patenaude à Candiac. Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Dictée et jeux linguistiques le mercredi 14 novembre, dès 13h30. Atelier de récupération pour créer des emballages cadeaux, le vendredi 16 novembre, de 9h30 à 11h30. Pour toutes les activités, inscription auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Soirée consacrée à l’histoire de Delson

Le jeudi 8 novembre, dès 19h, à la bibliothèque. Les participants sont invités à apporter leurs souvenirs, articles de presse, objets, etc. Les conseillers municipaux Sylvie Lapierre et Jean-Michel Pepin seront sur place pour échanger avec eux. Tout ce qui sera collecté (prêt ou don) servira à alimenter la Société d’histoire de Delson.

Club de l’âge d’or de La Prairie

La danse du 9 novembre est reportée au 23 novembre à 19h avec Michel. Goûter. Bienvenue à tous. Souper de Noël le 14 décembre, à 18h, en présence d’un chanteur-animateur. Réservations auprès de Cécile 450 659-1058. Coût: 34$ membres, 37$ non-membres. Payable par chèque. Apporter ses consommations.

Collectes d’automne à Delson

La Ville invite les citoyens à profiter des collectes d’automne, les 9 et 25 novembre pour disposer de leurs résidus verts. L’usage des sacs en papier est fortement conseillé. Info-collectes: 514 928-5227.

Collecte de vélos par la Maison des jeunes

La Maison des jeunes de La Prairie tiendra sa collecte annuelle de vélos le samedi 10 novembre, de 10h à 13h, à son local situé au 565, rue Notre-Dame, en collaboration avec l’organisme Cyclo Nord-Sud. Afin de couvrir les frais d’opérations inhérents à la revalorisation des vélos dans des pays d’Afrique et d’Amérique latine, une contribution de 20$ par vélo est demandée. En échange, un reçu aux fins de l’impôt de la valeur du vélo et du don en argent. Info: Marie-Ève Craig 450 444-6717.

Activité de financement pour Amitié Matern’elle

L’organisme Amitié Matern’elle organise son 5e déjeuner de financement le 11 novembre, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi. Buffet à volonté entre 8h30 et 12h30. Les marraines d’allaitement seront sur place. Coûts: 8$ adulte, 4$ 6 à 10 ans et gratuit pour les 0-5 ans. Pour des détails ou achats de billets: Gabrielle au 450 845-4105.

Société d’horticulture et d’écologie de Delson

Conférence avec David Easterbrooke le dimanche 11 novembre à 9h30 au Centre sportif de Delson sur le sujet: l’initiation à la vie des bonsaïs. Ce conférencier est un bonsaïste de renommée internationale. Fondateur de la Société des bonsaïs et de penjing de Montréal, il a aussi été horticulteur responsable de la collection de bonsaïs du Jardin botanique de Montréal pendant près de 30 ans. Conférence gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: Gilles Charette 450 635-3350 ou www.shedelson.org.

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin sont de retour les 11 et 18 novembre, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.

Toastmasters Lemoyne de Candiac

Toastmasters permet aux participants d’améliorer leur aisance à parler en public à l’aide de discours de leur choix. Les réunions ont lieu le lundi. La prochaine se tiendra le 12 novembre, 18h45, à la résidence Chartwell au 95, boul. Montcalm Nord à Candiac. Pour info: Francis Ross, vice-président des relations publiques du Club Toastmaster Lenoyne de Candiac, au 438 349-7882, la page Facebook de l’organisme ou info@toastmasterslemoyne.org .

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group (CWG) invite les femmes de tous âges à participer à l’atelier donné par Simonne Rivard le 14 novembre, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Elle montrera comment fabriquer des chandelles avec de la cire d’abeilles. Les participantes en feront elles aussi. Frais de 2$ plus les taxes pour chaque chandelle. Réservations requises. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible. À noter que les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Conférence d’Amitié Matern’Elle

La prochaine matinée aura lieu le mercredi 14 novembre et aura pour thème «Le langage pour bébé». Amitié Matern’elle est un groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans. Il traite de divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent par le biais de conférences tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h, au Centre municipal de Saint-Constant.

Collecte de vêtements et de jouets usagés

La population est invitée à faire des dons de vêtements/textiles et jouets usagés pour soutenir l’environnement et les activités scolaires de l’école John Adam Memorial à Delson, les 15 et 16 novembre à l’école située au 120, montée des Bouleaux. Pour plus d’information, consulter superrecycleurs.com/event/ecole-john-adams-memorial/.

Souper pour les célibataires

Souper-rencontre avec danse le jeudi 15 novembre au resto Barbie’s à Brossard. Info: Cécile 450 339-4626.

Articles à donner recherchés

Les gens sont invités à donner une seconde vie à leurs vêtements, chaussures, literie, sacs à dos, chapeaux, jouets en bon état, etc. en les apportant à la garderie Le petit monde marin, au 2, montée des Bouleaux, suite 110, à Saint-Constant, les 15, 16 et 17 novembre, de 8h à 17h. Selon le poids des articles ramassés par les Super recycleurs, les fonds serviront à financer le réaménagement de la cour de la garderie.

Vente du Comité missionnaire de Saint-Constant

Le comité et ses bénévoles organisent la prochaine vente de vêtements, jouets, vaisselle le samedi 17 novembre, de 8h30 à 14h, à la sacristie de l’église et au sous-sol du presbytère au 242, rue St-Pierre à Saint-Constant. Les gens sont priés de penser à l’environnement en apportant leurs sacs recyclables. Info au 450 635-1404.

Messe des Chevaliers de Colomb à La Prairie

Messe commémorative à l’église de la Nativité à La Prairie, le 17 novembre, à 14h30. À cette occasion, les Chevaliers de Colomb se souviendront de leurs défunts.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain souper-bingo aura lieu le mardi 20 novembre. Pour réserver son souper, il faut contacter Louise Lestage au 450 632-3823. Le bingo débute à 18h45. Bienvenue à tous.

Discussion sur le cannabis à l’Éclaircie

La légalisation du cannabis est un sujet d’actualité. Pour s’informer, briser certains mythes et mieux comprendre l’aspect légal, le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes le mercredi 21 novembre à 13h15. Pour information et pour confirmer sa présence: 450 638-1131.

Café-causerie à l’Éclaircie

Le jeudi 22 novembre, de 13h15 à 15h, le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à venir explorer différentes méthodes pour s’affirmer dans le respect de soi et des autres. Pour s’écouter davantage, éviter d’accumuler, reconnaître les moments pour s’exprimer et maximiser leurs chances d’être entendues. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Collecte de sang à Saint-Rémi

Le concessionnaire Ste-Marie automobiles en collaboration avec des bénévoles de la région organise une collecte de sang le vendredi 23 novembre, entre 13h30 et 19h, au 540, rue Notre-Dame à Saint-Rémi. L’objectif est d’accueillir 70 donneurs.

Ateliers sur les changements climatiques en agriculture

L’Union des producteurs agricoles de la Montérégie organise sept ateliers gratuits afin de démystifier les changements climatiques et mieux anticiper leurs impacts sur le secteur agricole. Divers sujets abordés: gestion de l’eau ou intégrée des ennemis en culture, santé des sols, régie des troupeaux et conditions d’élevage. Un atelier se tiendra au centre communautaire à Saint-Rémi le 27 novembre. Information: Danielle Inkel au 450 454-5115, poste 6281 ou dinkel@upa.ca.

Bénévoles recherchés pour la guignolée à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe cherche des bénévoles pour le dimanche 2 décembre. Il sera possible de s’occuper de la cueillette des denrées sur le territoire selon un trajet prédéterminé. Les participants qui ont un véhicule et qui seront seuls pourront être jumelés à une équipe. D’autres tâches à la salle sont à combler lors de la réception des vivres au complexe Élodie-P.-Babin. Pour une meilleure planification, contacter le 450 907-0839 et laisser clairement ses coordonnées. Inscription également possible par courriel au serv.entraide.stphilippe@gmail.com .

Bénévoles recherchés pour la guignolée à Delson

Les gens intéressés à être bénévole pour la collecte des denrées non périssables le dimanche 2 décembre et/ou pour le tri et la préparation des paniers lors des deux semaines suivantes doivent appeler Johanne Surprenant au 450 632-9190 entre 9 h et 17 h.

Voyage des Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec le Club des Lions de Sainte-Catherine, un voyage au Village québécois d’antan est organisé, le 7 décembre. Souper, visite et marché de Noël et arrêt visite chez Rose Drummond. Tarif: 119$. Contact: Rolande Chamberland au 450 638-3472.

Gâteaux des Lions de Saint-Mathieu

Les gâteaux aux fruits des Lions sont offerts en trois variétés: fruits, pacanes ou cerises. Ils sont en vente à la pharmacie Familiprix Yanick Fournier, au 85, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: Robert 514 264-6898.

Vestiaire Kateri

Situé au 5367, boul. Marie-Victorin (sous-sol de l’église), le Vestiaire Kateri à Sainte-Catherine est maintenant ouvert tous les jeudis de 13h à 20h. Les étiquettes roses seront à moitié prix tandis que les décorations de Noël sont sorties.

Une brique pour les 100 ans de Delson

Les citoyens de Delson sont invités à se procurer une brique au coût de 100$ afin de laisser leur empreinte dans la communauté. Possibilité de faire graver la brique. L’argent amassé servira à mettre sur pied la Société d’histoire de Delson. Toutes les briques achetées par les résidents, commerçants et entreprises du secteur industriel seront intégrés dans une structure installée au futur parc du Centenaire. Pour info: 450 632-1050, poste 3100.

Gâteaux aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Remerciements de la Popote constante

La Popote constante tient à remercier les commanditaires et les participants du quille-o-thon annuel tenu le 20 octobre. Ils ont fait de cette activité de financement annuel un succès. Merci particulier à Paulette Marcotte, coordinatrice des commandites.

Les cadets de l’air recueillent 2 600 $

Les cadets de l’air de l’escadron 783 Roussillon ont récolté 2600$ pour financer leurs activités grâce à de l’emballage réalisé à l’épicerie Super C à Saint-Constant. Ils tiennent à remercier le gérant André Pineault ainsi que la clientèle. Les cadets de l’air se rencontrent tous les mercredis soir à l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant. Pour info: 450 659-3783.