L’ENSEMBLE VOCAL CHANT O VENT À BESOIN DE VOUS!

En ces temps difficiles, chanter en groupe est un exutoire extraordinaire. Si vous désirez chanter tout en respectant les normes de distanciation sociale, nous sommes là pour vous. Sopranos, altos, ténors ou basses… ambiance amicale et familiale, bonne oreille et voix juste, ne cherchez plus et contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous accueillir. Sonia : 514 231-1776. Facebook : Ensemble vocal Chant O Vent