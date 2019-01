Babillard communautaire du 9 janvier 2019

Crédit photo : Pixabay

Déjeuner collectif à l’Éclaircie

Un déjeuner collectif aura lieu avec les femmes du Centre de femmes l’Éclaircie, le 9 janvier, à 9 h, au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Les participantes n’ont rien à apporter, puisque le Centre fournit la nourriture. La contribution est volontaire. Le déjeuner sera l’occasion de prendre les inscriptions pour la programmation d’hiver. Pour plus d’information: 450 638-1131

Activités à la Maison des aînés

Service de coiffure à domicile. Des conditions s’appliquent. Période d’inscription aux activités d’hiver du 7 au 11 janvier. Conférence «Mes voyages impossibles» avec Gilles Proulx le 11 janvier, à 9h30. Confirmer sa présence auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736. Le vendredi 25 janvier, à 9h30, causerie sur les bienfaits de la photo avec la photographe Anne Bourbeau. Le mercredi 30 janvier, à 19h, rencontre avec l’acteur, romancier et dramaturge québécois Robert Lalonde.

Vente à la Corne d’abondance à Candiac

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness), invite la population à sa vente spéciale le samedi 12 janvier, de 9h à 12h. Vêtements à rabais pour toute la famille ainsi que différents articles (bijoux, livres, jouets, vaisselle, articles de décoration, etc.). Info: 450 444‑6999.

Université du 3e âge à Candiac

La programmation d’hiver de l’Université du 3e âge à Candiac s’adressent aux gens de 50 ans et plus. Séance d’information et d’inscription le lundi 14 janvier, de 13h30 à 15h, au Centre Claude-Hébert, salon Saint-Marc, à Candiac. Les conférences se tiendront les mardis, au Centre Roméo-V.-Patenaude, du 3 février au 9 avril, de 13h30 à 15h30 sur des sujets variés. Deux cours auront lieu au Centre Claude-Hébert: sur l’histoire de Montréal (les mercredis après-midi du 13 février au 3 avril) et sur la littérature au siècle des lumières (les jeudis matin du 14 février au 4 avril). Info: Suzanne Dostie 450 632-0479, Rachel Gendron 450 659-0843 ou Joseph McNally 450 659-3396.

Université du 3e âge à La Prairie

Des conférences et cours de l’Université du 3e âge à La Prairie débuteront dans la semaine du 28 janvier au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie. Une séance d’information aura lieu le 14 janvier à cet endroit. Les conférences se tiendront le lundi après-midi, à 13h30, sur des thèmes variés. Les cours se tiendront quant à eux les mercredis après-midi à 13h sous le thème des systèmes politiques mondiaux avec le professeur Donald Cuccioletta. Infos additionnelles: Francine Verville au 450 984-0889.

Scrabble à la Clé des mots

L’organisme propose aux gens de passer des après-midis en toute amitié autour d’un jeu de scrabble les mardis à compter du 15 janvier, et ce, jusqu’au 28 mai. Inscription en tout temps. Carte de membre annuelle de 10$. La Clé des mots est au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411. Fermé pendant les Fêtes jusqu’au 8 janvier.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain souper-bingo aura lieu le mardi 15 janvier. Pour réserver son souper, contacter Louise Lestage au 450 632-3823. Le bingo débutera à 18h45. Bienvenue à tous.

Activité du Candiac Wednesday Group

Les femmes de tous âges sont invitées à la présentation d’un membre de la Régie de police de Roussillon accompagné d’Anne Choquet de la FADOQ Rive-Sud, le 16 janvier, à 9h15. Ils présenteront «Ainé-Avisé», un programme qui prévoit des conseils contre le vol d’identité, la fraude téléphonique, les escroqueries et autres atteintes à la sécurité personnelle. Cette réunion aura lieu à la résidence Chartwell Le Montcalm, au 95 boul. Montcalm, dans la salle de cinéma, plutôt qu’à la maison des jeunes l’Antidote comme habituellement. Le CWG est un groupe communautaire permettant aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets. Gardiennage gratuit disponible. À noter que les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Tournoi de crible à Delson

Le Club de l’âge d’or de Delson organise un tournoi de crible amical au coût de 5$ le dimanche 20 janvier. Ouverture des portes à midi. Fin des inscriptions à 12h45. Pour info et inscription: Suzanne Aubin au 514 882-5901. Prière de laisser son nom, numéro de téléphone ainsi que le nombre de personnes sur le répondeur. Bienvenue aux membres et non-membres.

Scrabooking à la Clé des mots

Journée scrapbooking gratuite ouverte à la population le vendredi 25 janvier. Dans le cadre de son 35e anniversaire, la Clé des Mots invite la population à explorer sa créativité en concevant une carte de souhait. Tout le matériel est fourni. S’inscrire à l’atelier de 9h à 12h ou de 13 h à 16h avant le 21 janvier. Places limitées. C’est un rendez-vous au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411.

Programmation à l’Éclaircie

La programmation d’hiver 2019 et l’Info-éclair sont disponibles au www.centredefemmesleclaircie.com et sur la page Facebook de l’organisme Centre de femmes l’Éclaircie. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Remerciements de la Corne d’abondance

La Corne d’abondance de Candiac remercie de tout cœur tous les généreux donateurs et collaborateurs à l’occasion de la guignolée dans la municipalité. Grâce à la mobilisation de la population de Candiac et aux différents commerces et entreprises ainsi qu’au magnifique travail des nombreux bénévoles, cette activité a grandement contribué au mieux-être des familles dans le besoin à Noël et les responsables de l’organisme sont sincèrement reconnaissants. Mille mercis et meilleurs vœux pour l’année 2019.