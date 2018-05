Babillard communautaire du mercredi 2 mai 2018

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Déjeuner du mois au Bistro L’Alsacien, 240, rue Ste-Marie à La Prairie, le vendredi, 4 mai. Escapade photo à l’Observatoire de la Place Ville-Marie avec la photographe Anne Bourbeau, le mercredi 9 mai. Atelier en art avec Élaine Brosseau-Leclerc, le jeudi 10 mai. Conférence «Kilos zen» avec la nutritionniste Guylaine Guèvremont, le mardi 15 mai à 19h. Toutes ces activités ont lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Inscription au 450 444-6736.

36e congrès AA à Longueuil

Avec la participation d’Al-Anon et Alateen, du 4 au 6 mai. Ouverture vendredi à partir de 20h au Collège Notre-Dame-de-Lourdes au 845, chemin Tiffin à Longueuil. Admission pour les 3 jours 12$ et gratuit pour les Alateen.

Complexe Le Partage

Vente de livres au Complexe Le Partage. Tous les livres seront à 50% de rabais, du 2 mai au 19 mai, sur présentation de la carte de membre. Possibilité de se procurer la carte directement en magasin au coût de 5$.

Souper-rencontre dansant

Pour gens seuls, les jeudis 3 mai et 17 mai au restaurant Barbie’s à Brossard. Pour réservation et info: Cécile 450-339-4626

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Assemblée annuelle le 2 mai au Centre Claude-Hébert, 85, montée St-Régis, de 13h à 15h. À l’ordre du jour: bilan financier et élections de quatre administrateurs. Les membres intéressés doivent se procurer un bulletin de mise en candidature au local des aînés. Info: 450 638-3442. Également, réunion pour le Club de pétanque le 2 mai à 19h au même endroit. Pour information: Louise Maher 514 755-3437.

Vente à la friperie

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac invite la population à sa vente qui se tiendra le samedi 5 mai, de 9h à 13h. Info : 450 444‑6999 ou CorneAbondanceCandiac sur Facebook.

Échanges de végétaux et conférence horticole

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite la population à des échanges de végétaux, le dimanche 6 mai au Centre sportif de Delson. Arrivée à 8h30 avec les plantes. Échanges de 9h à 9h30. Suivra une conférence avec André Poliquin portant sur roses et clématites: plantes compagnes. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: 450 635-3350 ou www.shedelson.org.

Activité des Moose

Le 6 mai, avant-dernier brunch de la saison, suivi d’un mini bingo, de 8h30 à 12h30. Bienvenue à tous au 208, chemin de St-Jean. Info: 450 659-2015 après 14h.

Messe en espagnol

La communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche 6 mai, à 12h30, à l’église de Ste-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, il y aura un repas-partage et rencontre au sous-sol. Chacun peut apporter le plat de son choix. Pour information, Beatriz au 450 844-4404 ou avec Teresa au 450 698-1141.

Club de l’âge d’or de Delson

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle des membres le lundi 7 mai à 19h à la salle communautaire de Delson. Plusieurs postes ouverts. Info: Jean-Claude Boisvert au 450 632-2830.

Ciné-conférence «Sans-toi»

«Sans toi» cherche à faire la lumière sur le suicide et sur les dommages sur l’entourage. L’Avant-Garde invite la population au 462, St-Paul, La Prairie, le mardi 8 mai à 19h. Places limitées. Coût: 5$. Pour confirmer: 450 444-9661 ou par courriel: administration@agsmlaprairie.org.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à une présentation de Luc Veilleux le 9 mai à 9h15 h à la Maison des jeunes l’Antidote. M. Veilleux, chef des opérations de l’aéroport de Montréal viendra discuter de sa carrière et partagera les enjeux de la sûreté et sécurité de l’aéroport. Gardiennage gratuit offert sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Amitié Matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le mercredi 9 mai et aura pour thème les effets de la grossesse et de l’accouchement sur le plancher pelvien. Info: page Facebook, 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Jardins intergénérations

Le Centre de femmes l’Éclaircie organise une première rencontre pour lancer le projet de jardin collaboratif, le jeudi 10 mai dès 9h30 au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Pour plus d’informations et inscription: 450 638-1131.

FADOQ La Prairie

Souper père et mère le vendredi 11 mai à 18h au coût de 25$ pour les membres et de 33$ pour les non-membres. Au menu: brochette de poulet. Pour information: Cécile Aubry 450 659-1058.

Vente au Vestiaire Kateri

Le jeudi 12 mai de 13h à 20h, au 5367, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine. Les sacs de poubelle sont à 7$, les sacs d’épicerie à 4$ et les étiquettes blanches sont à moitié prix.

Collecte de sang à Delson

Organisée par les pompiers du Service d’incendie Candiac-Delson, le lundi 14 mai, entre 13h et 19h30, à la caserne 25 située au 60, rue Principale à Delson. Objectif: 60 donneurs.

Antidote en action

Cet atelier de cinq semaines basé sur la méthode «Antidote» débute le mardi 15 mai et aura lieu dans les locaux du centre de femmes l’Éclaircie, situé au 1025, rue Centrale, de 13h15 à 15h30. Coût de l’activité: 15 $ pour les membres, 20 $ pour les non-membres. Nombre de places limité. Pour plus d’information : 450 638-1131.

Collecte de sang à Sainte-Catherine

Organisée par les Chevaliers de Colomb Sainte-Catherine (conseil 7427), le mercredi 16 mai, de 13h30 à 19h30, à la salle située au 5860, boul. Saint-Laurent à Sainte-Catherine. Objectif: 95 donneurs.

Vente-débarras au profit des chats errants

Le samedi 26 mai au 29, Place Mercier aura lieu une vente-débarras pour amasser des fonds pour la stérilisation des chats errants. Les dons de jouets, articles de bébé, petits meubles, articles de cuisine, objets décoratifs, etc. sont acceptés. Tous les profits serviront à défrayer le coût des frais vétérinaires pour la stérilisation et les soins des chats errants. Pour les dons (biens matériels ou argent): diane.frederick@videotron.ca ou 450 845-1425.

Complexe le partage

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 6 juin au Complexe Roméo-Patenaude. Accueil et buffet de 16h à 17h. Début de l’assemblée dès 17h15. Confirmer sa présence au 450 444-0803, poste 226, ou par courriel à administration@lepartage.org avant le 25 mai.

FADOQ Saint-Rémi séjour à Charlevoix

Les 3, 4, 5 juillet au Fairmont du Manoir Richelieu, casino et tour de l’Isle-aux-coudres et Baie St-Paul. Pour information et réservation avant le 18 mai: Agence de voyages Clair de lune 450 454-7555, Suzanne Drolet 514 351-8586 et Claudine Caron 514-717-4927.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.