Babillard culturel du 16 mai 2018

Soirées folkloriques aux Moose à La Prairie

Les personnes aimant chanter, danser et jouer d’un instrument sont invitées à se joindre aux Moose de La Prairie les mercredis, à 19h. La salle des Moose est située au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: Yvon 514 609-1333.

Programmation cinéma des Prémontrés

Les Pères Prémontrés de Saint-Constant présentent le film La grande séduction, le vendredi 18 mai, à 19h30. Les projections de la saison hivernale auront lieu au 1, rue des Prémontrés. Contribution volontaire. Info: Monique 450 632-2486.

Concert du chœur des berges

Le chœur des berges présente son concert du printemps le dimanche 27 mai, à 15h, à l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Brossard. Le répertoire sera composé de chansons de Jacques Brel. Les billets sont disponibles au coût de 20$, à la porte auprès de Jacques Péthel au 450 672-2421.

Appel de dossiers d’artistes

Dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Candiac, le comité d’acquisition désire recevoir des propositions. Un dossier peut contenir un maximum de trois œuvres et doit être envoyé à l’adresse loisirs@ville.candiac.qc.ca avant le 30 juin. Chaque dossier doit contenir: un curriculum vitae et un court texte décrivant la démarche de l’artiste; deux photographies de qualité et représentatives pour chaque œuvre soumise; une fiche technique pour chaque œuvre et une copie de toute publication ou recherche réalisée sur l’œuvre ou l’artiste. La Politique complète est disponible au candiac.ca.

Exposition à la Maison Melançon

L’exposition de l’artiste peintre sur porcelaine Sol Labros Brien se poursuit jusqu’au 3 juin à la Maison Melançon, située dans le parc André.-J.-Côté, au 112, boul. Marie-Victorin, à Candiac. Portes ouvertes de la Maison Melançon tous les dimanches, de 13h à 16h. Info: 450 659-2285.

Membres de C.A. recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne, qui a pour but de promouvoir les arts et la culture à Candiac, est à la recherche de personnes désirant siéger sur le conseil d’administration à titre d’administrateur. Le poste de secrétaire est entre autres à combler pour terminer le mandat. Info: Ghislaine Nivose 450 659-2285 ou Raymonde Beaudet 450 444-1350.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Ville Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Heure du conte à la bibliothèque à Sainte-Catherine

La Bibliothèque de Sainte-Catherine invite les 4 à 8 ans et leurs familles à plonger dans le monde de l'imaginaire aux côtés de l'animatrice Bouquine le samedi 12 mai à 13 h. C'est gratuit. Inscription obligatoire en ligne (ville.sainte-catherine.qc.ca/activites), en personne (au comptoir d'accueil du Centre municipal Aimé-Guérin ou au téléphone (450 632-0590, poste 5210).

Soirées pour les amateurs de jeux de société

La bibliothèque de la Ville de Sainte-Catherine invite familles et amis à participer à des soirées de jeux de société, les 11 et 25 mai, de 18h à 20h30. Les participants pourront découvrir la collection de jeux modernes disponible à la bibliothèque. Soirées ouvertes à tous. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un parent. L'entrée est libre. Les non-résidents sont les bienvenus.

Jeune recherché pour site web de la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne, vouée à la promotion des arts et de la culture à Candiac, cherche un jeune susceptible d'être intéressé à mettre sur pied le site web de la fondation. Information: 450 659-2285.