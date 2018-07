Babillard culturel du 18 juillet

Crédit photo : Archives

King Melrose aux Veillées festives

Le chanteur Sébastien Côté, alias King Melrose, sera en spectacle le vendredi 20 juillet, à 19 h 30, dans le cadre des Veillées festives, à Saint-Constant. N’oubliez pas d’amener vos boissons, alcoolisées ou non, à consommer sur place. Le spectacle gratuit aura lieu sous le chapiteau du Centre Denis-Lord (66, rue du Maçon).

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

@R:Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le <@Rb>19 juillet<@$p> et mettra en vedette Twelfth Days. Le duo, Catriona Price au violon et Esther Swift à la harpe, mélange des influences variées le folk, jazz et musique classique avec des racines celtiques de l’Écosse. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Clin d’œil à Francis Cabrel au Bistro culturel Cœur de village

Le bistro culturel Cœur de village à St-Isidore sera l’hôte du spectacle Clin d’œil à Francis Cabrel, le jeudi 9 août, à 19h. Le guitariste et chanteur Jean-Claude Béliveau et le multi-instrumentiste Jean-Jacques Bourdeau rendent succès au chanteur français. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.