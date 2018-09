Babillard culturel du 19 septembre 2018

Crédit photo : Pixabay

Ligue d’improvisation pour aînés

La Ligue d’improvisation pour aînés (LIA) est en période de recrutement. Il s’agit de la première ligue d’improvisation pour les aînés de Saint-Constant. Les participants recevront un enseignement sur les bases de l’improvisation, ainsi que des notions de théâtre. Les rencontres, qui débuteront le 25 septembre, ont lieu au Centre culturel Claude-Hébert les mardis, de 19h à 21h, pour une période de 10 semaines. Le coût est de 100$ (5$/ heure). Information: Jeanne Charette Rusnack 514 779-5262.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: La confession, le 28 septembre, Le Passager, le 19 octobre, Le Shack, le 9 novembre et Pour vivre ici, le 30 novembre. Les présentations ont lieu au 1, rue des Prémontrés. Information: Monique 450 632-2486.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument ?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

Appel aux artisans

La paroisse de Saint-Raymond à Candiac invite les artisans et vendeurs à réserver leur table pour vendre leurs créations à la première édition du Marché d’automne le 10 novembre. Renseignements: 450 984 2569, 450 632- 5944 ou straymond@biz.videotron.ca.

Recrutement du Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie, sous la direction de Martin Dagenais, recrute de nouveaux membres. Les personnes intéressées doivent avoir une bonne oreille, une voix juste et un intérêt pour le chant classique. Au programme: chants de Noël, le Gloria de Francis Poulenc et le Jubilate Deo de Dan Forrest. Les pratiques ont lieu les jeudis, de 19h à 22h, à l’Église de la Nativité de La Prairie. Renseignements ou rendez-vous pour une courte audition: www.choeurdelaprairie.com/recrutement ou audition.cdlp@gmail.com.

Spectacle-bénéfice d’humour

Cinq humoristes se partageront la scène du Monchamp bar & lounge à Saint-Constant, dès 20h, le vendredi 21 septembre. Valéry Belzil, Colin Boudrias, Yan Bilodeau et Michelle Desrochers seront les artistes invités. La soirée sera animée par Marie-Claude Vincent. Le coût du billet est de 15$. Pour achat, on doit communiquer avec Mylène Mantha au 514 755-5763 ou mmantha@videotron.ca. Les profits seront versés à l’organisme Dystrophie musculaire Canada.

Croque-livre au centre de femmes l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie a maintenant un croque-livre devant l’entrée de la halte-garderie au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. On peut échanger ou emprunter des livres pour enfant gratuitement.

Replonger dans l’histoire du Vieux-La Prairie

Les visiteurs sont mis au défi de prendre 50 photos de l’arrondissement à l’aide de leur téléphone intelligent en une heure trente. Seulement 10$ par famille. Un prix à gagner pour la famille qui cernera le mieux le riche patrimoine culturel local. Info: Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine: 450 659-1393.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 20 septembre et mettra en vedette la formation Gaelinn. La chanteuse convie son public à un concert de pièces gaéliques et québécoises. Multi-instrumentiste et conteuse, Ingried Boussaroque retrace les multiples liens existants entre le Québec et l’Écosse. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Exposition collective Art équin

Le Bistro culturel Cœur de village à Saint-Isidore présente une exposition intitulée Art équin jusqu’au 29 octobre. Cette thématique du collectif d’artistes est axée sur la représentativité du cheval. Pendant les journées de la culture, les 29 et 30 septembre de 13h à 15h, il y aura atelier de dessin d’observation et de création de chevaux sous la supervision des artistes exposants. Horaire du bistro: lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h à 16h; jeudi 10h à 22h. Galerie du centre: lundi 19h à 23h30; mardi 13h à 16h; jeudi 19h à 20h30; samedi 9h30 à 11h30. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.