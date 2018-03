Babillard culturel du 21 mars 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Club de Lecture

La prochaine rencontre du club de lecture du Centre de femmes l’Éclaircie aura lieu le jeudi 22 mars, de 9h30 à 11h30. Le thème de cette rencontre est la simplicité volontaire. Les participantes sont invitées à apporter les ouvrages ou les titres de livres qu’elles ont lus sur le sujet. Pour info: 450-638-1131.

Évènement en santé mentale à la bibliothèque

L’équipe de la bibliothèque de la Ville de Sainte-Catherine se joint à La Maison du Goéland pour offrir l’activité À livres ouverts. Gratuit. Le 22 mars entre 16h30 et 19h30 à la bibliothèque. L’initiative reprend le concept d’une bibliothèque classique en remplaçant les livres par des individus qui ont été touchés par un problème de santé mentale. Un catalogue permettra aux participants de découvrir les thèmes abordés dans les pages de vie des «livres vivants» et de choisir les rencontres qu’ils souhaitent faire en fonction de leurs intérêts.

Conférence sur les familles pionnières de La Prairie

Stéphane Tremblay, qui enseigne l’histoire au Collège Charles-Lemoyne, est invité par la Société d’histoire de Saint-Rémi pour donner une conférence sur les familles pionnières de La Prairie, dont les Boyer, Robidoux et Dupuis. Le 27 mars, à 19 h 30, à la salle Jonquille du centre communautaire de Saint-Rémi, situé au 25, rue Saint-Sauveur. Coût: gratuit pour les membres, 5$ pour les non membres et 2$ pour les étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant).

Conférence sur la famille

Le conférencier Martin Larocque sera au musée ferroviaire Exporail le jeudi 29 mars, à 20h, avec sa présentation «La famille, vaut mieux en rire!» Ouvert à tous. Billets en prévente au coût de 10$. Détails au www.amitiematernelle.com ou sur la page Facebook de l’organisme.

Soirées folkloriques aux Moose à La Prairie

Les personnes aimant chanter, danser et jouer d’un instrument sont invitées à se joindre aux Moose de La Prairie les mercredis, à 19h. La salle des Moose est située au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: Yvon 514 609-1333.

Assemblée générale d’Arts visuels Roussillon

Le conseil d’administration d’Arts visuels Roussillon convie ses membres à la 17e assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 22 mars, à compter de 19h30, au Centre Municipal situé au 160, boulevard Monchamp à Saint-Constant.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Ville Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Appel aux artistes

La Fondation Hélène-Sentenne organise une exposition estivale, du 10 juin au 26 août, à la Maison Melançon à Candiac. Les artistes de la région de tous les médiums (peinture, aquarelle, sculpture, vitrail, etc.) sont invités à participer. Inscription jusqu’au 7 avril. Le formulaire est disponible au Service des Loisirs de la ville de Candiac ainsi que sur la page Facebook de la Fondation Hélène-Sentenne. Pour information: Ghislaine Nivose au 450 659-2285 ou rbeau@videotron.ca.

Exposition à la Maison Melançon

La Fondation Hélène-Sentenne présente l’exposition de l’artiste portraitiste Leo à la Maison Melançon, située au parc André-J.-Côté à Candiac. La maison est ouverte tous les dimanches, de 13h à 16h. L’exposition s’y tiendra jusqu’au 8 avril. Info: 450 659-2285.

Jeune recherché pour site web de la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne, vouée à la promotion des arts et de la culture à Candiac, cherche un jeune susceptible d’être intéressé à mettre sur pied le site web de la fondation. Information: 450 659-2285.

Le Chœur de La Prairie recrute

Le Chœur de La Prairie est en recrutement pour la session débutant en janvier. Les choristes s’attaqueront à l’œuvre de Carmina Burana en vue du spectacle de juin. Une bonne oreille, une voix juste, un intérêt pour le chant classique et le désir de se joindre à un groupe dynamique sont des qualités recherchées. L’expérience en chant et la lecture de la musique ne sont pas essentielles. Info: www.choeurdelaprairie.com ou Michel Girard 514 992-5136.

Chant O Vent recrute

En vue de la préparation du concert de fin d’année, l’Ensemble vocal Chant O Vent recrute des choristes intéressés à se joindre au groupe en milieu d’année. Exceptionnellement, des choristes ayant une expérience en chant choral ou voulant redoubler d’efforts pour combler l’écart sont demandés. Des ténors et basses sont particulièrement recherchés, mais les personnes au registre soprano ou alto sont aussi les bienvenues. Info: Céline 450 635-7437 ou Ginette 450 692-2001.