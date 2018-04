babillard culturel du 25 avril 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Exposition à la Maison Melançon

L’exposition de l’artiste peintre sur porcelaine Sol Labros Brien se poursuit jusqu’au 3 juin à la Maison Melançon, située dans le parc André.-J.-Côté, au 112, boul. Marie-Victorin, à Candiac. Portes ouvertes de la Maison Melançon tous les dimanches, de 13h à 16h. Info: 450 659-2285.

Membres de C.A. recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne, qui a pour but de promouvoir les arts et la culture à Candiac, est à la recherche de personnes désirant siéger sur le conseil d’administration à titre d’administrateur. Le poste de secrétaire est entre autres à combler pour terminer le mandat. Info: Ghislaine Nivose 450 659-2285 ou Raymonde Beaudet 450 444-1350.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Ville Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Heure du conte à la bibliothèque à Sainte-Catherine

La Bibliothèque de Sainte-Catherine invite les 4 à 8 ans et leurs familles à plonger dans le monde de l’imaginaire aux côtés de l’animatrice Bouquine le samedi 12 mai à 13 h. C’est gratuit. Inscription obligatoire en ligne (ville.sainte-catherine.qc.ca/activites), en personne (au comptoir d’accueil du Centre municipal Aimé-Guérin ou au téléphone (450 632-0590, poste 5210).

Soirées folkloriques aux Moose à La Prairie

Les personnes aimant chanter, danser et jouer d’un instrument sont invitées à se joindre aux Moose de La Prairie les mercredis, à 19h. La salle des Moose est située au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: Yvon 514 609-1333.

Spectacles au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 26 avril et mettra en vedette Marjolaine Morasse. Auteure-compositrice et productrice, cette artiste folk-pop propose des «chansons de laine avec une voix douce comme le miel», selon son communiqué de presse. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Pour le joindre: 514.400.5351, 450.992.0633 ou envoyer un courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Vernissage au Bistro cuturel Cœur de village

L’artiste Evangéline Méthot procédera au vernissage de son exposition intitulée «Danseuses et abstractions», le jeudi 26 avril, à 17h. Celle-ci se poursuivra jusqu’au 18 juin. L’exposition met en scène une série de toiles inspirées de danseuses contemporaines à la suite d’un voyage que l’artiste a effectué à Philadelphie et à Washington et ses lectures. Membre des artistes professionnels du Conseil montérégien de la culture et des communications, Mme Méthot peint avec de la pâte, de l’encre, des gels perlés et des crayons feutres, notamment. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Pour le joindre: 514.400.5351, 450.992.0633 ou envoyer un courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Exposition collective de finissants du cégep

Du 2 au 9 mai, les finissants du programme Arts visuels du Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil présentent l’exposition «Majeurs (Parce qu’on est 18)». Le public est invité à venir en grand nombre à cet événement qui regroupe des œuvres tridimensionnelles et bidimensionnelles. Le vernissage aura lieu le 2 mai à 18h. L’exposition se déroule simultanément à la salle Plein Sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil, et à la cafétéria, qui sont toutes deux situées au cégep. Heures d’ouverture de l’exposition: mardi au vendredi, de 11h à 16h, mercredi, de 11h à 16h, puis de 18h30 à 21h, et samedi, de midi à 17h.