Babillard culturel du 25 juillet

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Exposition estivale à la Maison Melançon

La Fondation Hélène-Sentenne présente une exposition estivale tous les dimanches à la Maison Melançon, de 13h à 16h, jusqu’au 26 août. Huile, acrylique, aquarelle, dentelle, broderie japonaise et photographies sont présentées. On peut voter pour son coup de cœur. Information: 450 659-2285, 514 830-4278 ou la page Facebook de la Fondation.

Membres de C.A. recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne, qui a pour but de promouvoir les arts et la culture à Candiac, est à la recherche de personnes désirant siéger sur le conseil d’administration à titre d’administrateur. Le poste de secrétaire est entre autres à combler pour terminer le mandat. Info: Ghislaine Nivose 450 659-2285 ou Raymonde Beaudet 450 444-1350.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 26 juillet et mettra en vedette Dominica Merola. La chanteuse et pianiste chante en plusieurs langues dont en français, en italien et en espagnol. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Clin d’œil à Francis Cabrel au Bistro culturel Cœur de village

Le bistro culturel Cœur de village à St-Isidore sera l’hôte du spectacle Clin d’œil à Francis Cabrel, le jeudi 9 août, à 19h. Le guitariste et chanteur Jean-Claude Béliveau et le multi-instrumentiste Jean-Jacques Bourdeau rendent hommage au chanteur français. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Exposition au Bistro culturel Cœur de village

Jusqu’au 27 août se déroule l’exposition À la rencontre des voisines au Bistro culturel Cœur de Village à Saint-Isidore. Dans le cadre de cette première exposition d’une série de quatre, Louise Page, de Sainte-Martine, Sonia Laurin, de Mercier, Line Desrochers, de Beauharnois et Marie-Ange Brassard, de Saint-Isidore, présentent des œuvres visuelles en peinture, sculpture et gravure. Le Bistro est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore.

Collecte de livres

L’Association des femmes diplômées des universités de la Rive-Sud amasse des livres de tous les sujets, en français ou en anglais, pour sa vente qui aura lieu du 15 au 18 août. Les profits permettront d’offrir des bourses d’études à des étudiantes. On peut apporter les livres à l’église St.Barnabas, 95, Lorne à Saint-Lambert du 6 au 14 août entre 9h et 13h. Également au stationnement du Centre de loisirs, 600, Oak, (porte C), entre 10h et 11h, le jeudi le 26 juillet et le 2 août. Renseignements: www.ssuwc.ca et 450 672-9315.