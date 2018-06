Babillard culturel du 6 juin 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Appel de dossiers d’artistes

Dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Candiac, le comité d’acquisition désire recevoir des propositions. Un dossier peut contenir un maximum de trois œuvres et doit être envoyé à l’adresse loisirs@ville.candiac.qc.ca avant le 30 juin. Chaque dossier doit contenir: un curriculum vitae et un court texte décrivant la démarche de l’artiste; deux photographies de qualité et représentatives pour chaque œuvre soumise; une fiche technique pour chaque œuvre et une copie de toute publication ou recherche réalisée sur l’œuvre ou l’artiste. La Politique complète est disponible au candiac.ca.

Activités estivales de la Fondation Hélène-Sentenne

Plusieurs événements culturels se dérouleront au parc André-J.-Côté à Candiac dans le cadre de l’activité Son et brioches de la Fondation Hélène-Sentenne. 1er juillet: le duo Beija-Flor (flûte traversière et guitare); 5 août: le duo Afro-autochtone. Les prestations débutent à 11h. La contribution est de 2$ (café, jus, croissant, etc.). Le public est invité à apporter leur chaise. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278 ou la page Facebook de la Fondation.

Membres de C.A. recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne, qui a pour but de promouvoir les arts et la culture à Candiac, est à la recherche de personnes désirant siéger sur le conseil d’administration à titre d’administrateur. Le poste de secrétaire est entre autres à combler pour terminer le mandat. Info: Ghislaine Nivose 450 659-2285 ou Raymonde Beaudet 450 444-1350.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Jeune recherché pour site web de la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne, vouée à la promotion des arts et de la culture à Candiac, cherche un jeune susceptible d’être intéressé à mettre sur pied le site web de la fondation. Information: 450 659-2285.

Soirées folkloriques aux Moose à La Prairie

Les personnes aimant chanter, danser et jouer d’un instrument sont invitées à se joindre aux Moose de La Prairie les mercredis, à 19h. La salle des Moose est située au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: Yvon 514 609-1333.

Collecte de livres

L’Association des femmes diplômées des universités de la Rive-Sud amasse des livres de tous les sujets, en français ou en anglais pour sa vente qui aura lieu du 15 au 18 août. Les profits permettront d’offrir des bourses d’études à des étudiantes. On peut apporter les livres à l’église St.Barnabas, 95, Lorne à Saint-Lambert du 6 au 14 août entre 9h et 13h. Également au stationnement du Centre de loisirs, 600, Oak, (porte C), entre 10h et 11h, les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin, le 5, 12, 19 et 26 juillet et le 2 août. Renseignements: www.ssuwc.ca et 450 672-9315.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 7 juin et mettra en vedette Angélique Duruisseau avec son spectacle Poids plume – Hommage à Latraverse. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Spectacle du Chœur en fugue

Le Chœur en fugue, sous la direction de Frédéric Vogel, présentera La musique fait son cinéma le dimanche 10 juin, à 16h, au Pavillon de l’Île Saint-Bernard à Châteauguay. En plus de la pianiste Francine Brouillard, quatre autres musiciens accompagneront le chœur, sans oublier la participation du narrateur passionné de films, Rémy Girard. Billet: adulte 25$; étudiant 15$; enfant 10$ (12 ans et moins). Réservation: Suzanne Lacombe 438 494-6942 ou Centre culturel 450 698-3100.

Lancement du livre Saint-Chrysostome, au pays des pionniers

Lancement du livre Saint-Chrysostome, au pays des pionniers le 17 juin à 13h, à la salle communautaire du 400, rang Saint-Antoine, à Saint-Chrysostome. Paru aux Éditions GID, l’ouvrage présente plus de 200 photos anciennes agrandies et commentées sur le principe d’une photo par page. Le livre a été rédigé par Jacynthe Yelle, à l’origine d’une exposition de photos anciennes à Saint-Chrysostome en 2013, et de Marcel Labelle, ancien résident de Saint-Chrysostome et rédacteur en chef du Reflet au milieu des années 1990. Le livre sera disponible, au coût de 35$, à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Chrysostome au 624, rue Notre-Dame. Renseignement: 450 826-3911 ou greffe@mun-sc.ca.

Vernissage au Bistro cuturel Cœur de village

L’exposition «Danseuses et abstractions» se poursuit jusqu’au 18 juin. L’artiste Evangéline Méthot y présente une série de toiles inspirées de danseuses contemporaines vues dans des voyages à Philadelphie et à Washington et de ses lectures. Membre des artistes professionnels du Conseil montérégien de la culture et des communications, Mme Méthot peint avec de la pâte, de l’encre, des gels perlés et des crayons-feutres, notamment. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Pour le joindre: 514 400-5351, 450 992-0633 ou envoyer un courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.