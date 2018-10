Babillard culturel du 17 octobre 2018

Crédit photo : Pixabay

Expo-vente des artisans à Saint-Mathieu

L’Association de la Cité mobile de Saint-Mathieu invite le public à son expo-vente des artisans de la région le 20 octobre, de 9h à 17h, à la salle communautaire de la Cité mobile au 665, montée Monette à Saint-Mathieu. Info: Jeannine 450 444-0907. Numéro pour joindre les responsables de la salle: 450 619-0584.

Spectacle à l’église de Delson

Julie Goupil et Daniel Biron interpréteront des chansons tirées d’œuvres d’opéra le 21 octobre, à 11h, à l’église Sainte-Thérèse dans le cadre des «Notes endimanchées». Le concert est gratuit.

L’Halloween à la bibliothèque de Candiac

Deux activités auront lieu à la bibliothèque municipale de Candiac à l’occasion de l’Halloween. Le 22 octobre, à 19h30, causerie sur les origines de l’Halloween. La rencontre est présentée par Isabelle Matte, anthropologue. Le 27 octobre, de 13h30 à 14h30, ou de 15h à 16h, les représentants de Milsuite FX démystifieront les maquillages de films d’horreur. Produits, accessoires, prothèses employés seront présentés aux jeunes qui auront l’occasion de concevoir leur propre maquillage. Ces activités sont offertes gratuitement. Renseignements: 450 635-6032.

Rencontre avec une écrivaine

L’auteure Micheline Duff sera présente le 23 octobre, à 19h, à la bibliothèque de Delson. L’activité est gratuite.

Concert de musique classique à Saint-Constant

La pianiste canado-chilienne Alejandra Cifuentes Diaz interprétera quelques pages des plus belles pièces romantiques du répertoire classique, le jeudi 25 octobre, à 20h, à l’église de Saint-Constant. Au programme des œuvres de Rossini, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt et Paganini, le tout illuminé par des chandelles. Le concert aura lieu. Les billets sont en vente au coût de 30$ au fleuriste l’Aristocrate, 87, rue Saint-Pierre, ainsi qu’à la porte le soir du concert dès 19h15. Renseignements: 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com.

Appel aux artisans

La paroisse de Saint-Raymond à Candiac invite les artisans et vendeurs à réserver leur table pour vendre leurs créations à la première édition du Marché d’automne, le 10 novembre. Renseignements: 450 984 2569, 450 632-5944 ou straymond@biz.videotron.ca.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: Le Passager, le 19 octobre, Le Shack, le 9 novembre et Pour vivre ici, le 30 novembre. Les présentations ont lieu au 1, rue des Prémontrés. Information: Monique 450 632-2486.

Souper et soirée dansante pour le Refuge Bella-Lou

Une soirée dansante avec souper et spectacle au profit du Refuge animalier Bella-Lou aura lieu le 20 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine. Mathieu Nardi & Eddy Moura, Jean Paray et Loulou Paquet sont quelques-uns des invités. La direction musicale est assumée par Ronie Nelson. Les billets sont en vente chez SOS Minou & Pitou, selon le tarif suivant: souper et spectacle: 25$, spectacle seulement: 20$. Les consommations peuvent être achetées sur place et il y aura vente d’objets au profit du refuge.

Croque-livre au centre de femmes l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie a maintenant un croque-livre devant l’entrée de la halte-garderie au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. On peut échanger ou emprunter des livres pour enfant gratuitement.

Replonger dans l’histoire du Vieux-La Prairie

Les visiteurs sont mis au défi de prendre 50 photos de l’arrondissement à l’aide de leur téléphone intelligent en une heure trente. Seulement 10$ par famille. Un prix à gagner pour la famille qui cernera le mieux le riche patrimoine culturel local. Info: Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine: 450 659-1393.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument ?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

***

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 18 octobre et mettra en vedette Dominica Merola. Chanteuse au registre de quatre octaves, pianiste et compositrice montréalaise d’origine italienne, l’interprète s’exprime en français, italien et espagnol. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.