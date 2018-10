Babillard culturel du 3 octobre 2018

Crédit photo : Pixabay

Messe country à Saint-Constant

La 3e édition de la messe country aura lieu à l’église de Saint-Constant, le dimanche 7 octobre, à 10h. Au programme: chants du répertoire country et de la messe québécoise. Chapeaux et bottes de cowboy sont les bienvenus. Entrée libre.

Souper et soirée dansante pour le Refuge Bella-Lou

Une soirée dansante avec souper et spectacle au profit du Refuge animalier Bella-Lou aura lieu le 20 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine. Mathieu Nardi & Eddy Moura, Jean Paray et Loulou Paquet sont quelques-uns des invités. La direction musicale est assumée par Ronie Nelson. Les billets sont en vente chez SOS Minou & Pitou, selon le tarif suivant: souper et spectacle: 25$, spectacle seulement: 20$. Les consommations peuvent être achetées sur place et il y aura vente d’objets au profit du refuge.

Appel aux artisans

La paroisse de Saint-Raymond à Candiac invite les artisans et vendeurs à réserver leur table pour vendre leurs créations à la première édition du Marché d’automne le 10 novembre. Renseignements: 450 984 2569, 450 632-5944 ou straymond@biz.videotron.ca.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument ?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: Le Passager, le 19 octobre, Le Shack, le 9 novembre et Pour vivre ici, le 30 novembre. Les présentations ont lieu au 1, rue des Prémontrés. Information: Monique 450 632-2486.

Croque-livre au centre de femmes l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie a maintenant un croque-livre devant l’entrée de la halte-garderie au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. On peut échanger ou emprunter des livres pour enfant gratuitement.

Replonger dans l’histoire du Vieux-La Prairie

Les visiteurs sont mis au défi de prendre 50 photos de l’arrondissement à l’aide de leur téléphone intelligent en une heure trente. Seulement 10$ par famille. Un prix à gagner pour la famille qui cernera le mieux le riche patrimoine culturel local. Info: Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine: 450 659-1393.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 4 octobre et mettra en vedette la formation Montée club. Ce trio est composé d’Éric Proulx, à la contrebasse et voix principale, et de Benoit Paquette et Rodolphe Baslé, à la guitare et aux chœurs. Leur répertoire est fortement inspiré de Django Reinhart, Boris Vian et Serge Gainsbourg. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.