Babillard culturel du 2 janvier 2019

Crédit photo : Pixabay

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Recrutement au Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie, sous la direction de Martin Dagenais, est en période de recrutement. Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et un intérêt pour le chant classique sont inviter à passer une courte édition. Les pratiques ont lieu les jeudis, de 19h à 22h, à l’église de la Nativité de La Prairie. Au programme à compter du 10 janvier: Le Requiem de Mozart – Les Vêpres solennelles pour un confesseur de Mozart. Pour renseignements: www.choeurdelaprairie.com/recrutement. Il faut compléter le formulaire ou communiquer par courriel à audition.cdlp@gmail.com. Le concert sera présenté le 8 juin.

Appel aux talents artistiques pour un symposium

La Fondation Hélène-Sentenne organise la 6<@V>e<@$p> édition de son symposium les 1er et 2 juin au parc André-J.-Côté à Candiac. L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Gilles Blain. Les artistes de la région et d’ailleurs sont invités à participer à cet événement en s’inscrivant avant le 28 février. Le formulaire d’inscription et l’information sont accessibles sur la page Facebook du symposium de la Fondation Hélène-Sentenne. Information: 450-444-1350 ou rbeau@videotron.ca.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

Artistes recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne est à la recherche d’artistes de Candiac intéressés à exposer en solo à la Maison Hélène-Sentenne en février, mars et avril. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Chanteurs recherchés pour un récital-concours

Dans le cadre du troisième récital-concours international de mélodies françaises du Festival Classica des candidats sont recherchés. Les prestations auront lieu le vendredi 14 juin, à 19h, et le dimanche 16 juin, à 16h, à la paroisse catholique de Saint-Lambert au 41, avenue Lorne, à Saint-Lambert. Les inscriptions en ligne se terminent le 31 mars. Les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site Internet du Festival Classica à www.festivalclassica.com.

Exposition des œuvres d’Audrée Bourdeau à Saint-Isidore

L’artiste-peintre Audrée Bourdeau exposera ses tableaux jusqu’au 11 janvier à la Galerie du centre de Saint-Isidore. Artiste-peintre férue de maquillage fantaisiste, l’artiste amalgame ses passions pour les gens, les plantes et l’art au travers de projets communautaires et culturels.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.