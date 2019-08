Babillard culturel du 21 août

Les organismes communautaires sont priés de prendre note qu’à compter de l’édition du 4 septembre, ils pourront annoncer leurs activités et services à prix minime en remplacement de cette section gratuite, et ce, afin de garantir la publication. Ils devront faire parvenir leur communiqué une semaine à l’avance à ccormier@gravitemedia.com.

Spectacle de fin de l’été à Saint-Mathieu

Le jeudi 22 août à 19h, le groupe TRAD Les Filles du Roy sera en prestation sur le parvis de l’église (ou dans l’église en cas de pluie). Cette formation de cinq musiciens soulignera de façon festive la fin des vacances d’été et la fermeture prochaine de la Crèmerie La Tortue, prévue le dimanche 25 août. Pour l’occasion, bière et vin seront en vente. L’activité est présentée par Événements Saint-Mathieu et la Municipalité de Saint-Mathieu.

Clôture du Club de lecture TD à Delson

De belles activités pour les 0 à 13 ans auront lieu à la bibliothèque le samedi 24 août, de 9h à midi. Les participants sont attendus en grand nombre.

Recrutement à l’Ensemble vocal Chant O Vent de Candiac

L’Ensemble vocal Chant O Vent de Candiac fait peau neuve: nouvelle chef de chœur, nouveau pianiste, et cette année, un répertoire célébrant la francophonie. Si vous avez une voix juste, une bonne oreille et que vous voulez partager votre amour de la chanson avec d’autres passionnés, Chant O Vent vous attend. Invitation aux ténors et basses (hommes). La saison débutera le 4 septembre et les pratiques auront lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Centre Claude-Hébert. Information et inscription: Céline 438 391-7437.

Spectacle d’humour pour la MDJ de Saint-Philippe

La maison des jeunes de Saint-Philippe invite les gens à rire aux éclats à l’occasion d’un souper spectacle avec l’humoriste Dave Gaudet, le samedi 21 septembre, à 18h30. Prix de présence et boissons servies sur place. Billets au coût de 25$ en vente à la MDJ. Info : 450 659-0428.

Secrétaire et autres bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne, vouée à la promotion des arts et la culture à Candiac, est à la recherche d’une secrétaire ainsi que de personnes intéressées bénévoles pour œuvrer à la Maison les dimanches et lors de différentes activités. La Fondation célèbre ses 30 ans cette année. Info: 450 659-2285 ou 514 830-4278.