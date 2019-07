Babillard culturel du 24 juillet 2019

Le Grand orchestre de Châteauguay au parc André-J.-Côté

La Fondation Hélène-Sentenne organise le dernier Son et brioches de l’été, le 4 août, à 11h, à la scène du parc André-J.-Côté à Candiac. Le Grand orchestre de Chateauguay, composé d’une trentaine de musiciens ainsi que de trois choristes, offrira de la musique de films. L’entrée est gratuite. On suggère aux spectateurs d’apporter leur chaise. Café, jus et muffins seront offerts au coût de 2$. L’événement est commandité par Chartwell Le Montcalm. Info: 514 830-4278.

Heure du conte à Delson

La prochaine Heure du conte en plein air aura lieu le 29 juillet à 10h au parc Boardman. En cas de pluie, l’activité se déroulera à l’intérieur du chalet.

Mathieu Provençal en spectacle

Auteur-compositeur-interprète, il présentera les compositions de son dernier album, Loin, le mercredi 31 juillet, au parc Boardman, dès 19h. En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’église de Delson.

Prism’Art présente deux expositions estivales

Le collectif d’artistes Prism’Art expose à deux endroits dans la région cet été. L’exposition Petit format, grand cœur a lieu tous les dimanches, de 13h à 16h, jusqu’au 25 août à la Maison Hélène-Sentenne à Candiac en collaboration avec la Fondation qui porte le même nom. Celle-ci recevra 20% des ventes des tableaux. La seconde exposition se tient à la Société d’histoire de La Prairie tous les jours jusqu’au 28 septembre. Elle est constituée de la collection de tableaux illustrant le livre de Stéphane Tremblay intitulé Les familles pionnières de La Prairie, de 1667-1687. En prime, le public peut rencontrer des filles du Roi qui racontent leur histoire et leur mode de vie.

L’ensemble vocal Euphoria recrute

Les personnes intéressées par le chant sont invitées à participer aux auditions de l’ensemble vocal Euphoria qui débutera sa nouvelle session à l’automne. Ce chœur mixte d’adultes, qui regroupe une trentaine de personnes, est dirigé par sa fondatrice Catherine Brunet. Les répétitions ont lieu les lundis, de 19h à 21h, à l’école des Cheminots à Delson. Inscription et information: ensembleeuphoria@gmail.com.

Invitation au Club de lecture de Candiac

Les enfants sont invités à s’inscrire au Club de lecture d’été TD à la bibliothèque de Candiac. Ils recevront gratuitement une trousse qui comprend un carnet de lecture, ainsi qu’un code d’accès au site web du club. Animations et tirages hebdomadaires pour les membres. Les inscriptions se font sur place et se poursuivront durant l’été jusqu’à épuisement des trousses.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 25 juillet et mettra en vedette Pat Loiselle. One-man band et multi-instrumentaliste, l’artiste fait partie de la scène Blues et Root’s depuis plus de 25 ans. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.