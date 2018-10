Babillard culturel du 24 octobre 2018

Crédit photo : Pixabay

Activités à la bibliothèque de Saint-Constant

Pour la Semaine des bibliothèques publiques, plusieurs événements sont organisés. Le 24 octobre à 9h30, heure du conte sur le thème de l’Halloween pour les enfants de 18 à 36 mois. Le 25 octobre, à 19h, rencontre avec Rosette Laberge, auteure des livres Chez Gigi et Souvenirs d’autrefois. Le 28 octobre, à 13h30, les jeunes de 9 à 12 ans tournoi en direct et pourront voir les différentes pièces d’équipements des chevaliers du Moyen Âge. Outre pour la vente de livres usagés, on doit s’inscrire.

Concert de musique classique à Saint-Constant

La pianiste canado-chilienne Alejandra Cifuentes Diaz interprétera quelques pages des plus belles pièces romantiques du répertoire classique, le jeudi 25 octobre, à 20h, à l’église de Saint-Constant. Au programme des œuvres de Rossini, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt et Paganini, le tout illuminé par des chandelles. Les billets sont en vente au coût de 30$ au fleuriste l’Aristocrate, 87, rue Saint-Pierre, ainsi qu’à la porte le soir du concert, dès 19h15. Renseignements: 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com.

Mariana Mazza en spectacle à La Prairie

L’humoriste Mariana Mazza sera sur la scène de la salle Richard-Sauvageau à La Prairie, le 26 octobre, à 20h, dans le cas de son spectacle Femme ta gueule. Le coût du billet est de 46$. Pour achat et renseignement: www.sallerichardsauvageau.com.

Atelier: découvrir l’Écriture

Des ateliers d’écriture pour les femmes sont offerts au Centre de femmes l’Éclaircie. Les rencontres ont lieu les mardis du 30 octobre au 27 novembre au coût de 20$ pour les membres et 25$ les non-membres. Réservation obligatoire: 450 638-1131.

Fermeture à la bibliothèque de Delson

La bibliothèque municipale de Delson sera exceptionnellement fermée le 31 octobre, puisque la fête d’Halloween s’y déroulera dès 17h. Friandises et frayeur au rendez-vous!

Le Requiem de Mozart à Saint-Constant

Le Festival Classica et L’Harmonie des saisons présenteront dans le cadre de leur tournée le Requiem à l’église de Saint-Constant, le 17 novembre, dès 20h. La prestation se déroulera sur instruments de musique d’époque. Quarante-cinq artistes seront réunis sous la direction du chef Eric Milnes. Direction artistique: Mélisande Corriveau. Solistes: Hélène Brunet, soprano, Caroline Gélinas, mezzo-soprano, Mark Bleeke, ténor, et Marc Boucher, baryton. Les billets sont en vente au www.festivalclassica.com ou au 450 912-0868, poste 101, au prix régulier de 30$ ou 20$ pour étudiants. Enfant 12 ans et moins: gratuit.

Artisanes recherchées

Le Centre de femmes l’Éclaircie recherche des femmes artisanes pour son marché de Noël le samedi 1er décembre. Les créatrices de toiles, porteries, tricots, bijoux et pâtisseries sont les bienvenues. Inscription jusqu’au 1er novembre 16h30 en composant le 450 638-1131.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument ?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène- Sentenne qu’à l’extérieur dans le Parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278

Replonger dans l’histoire du Vieux-La Prairie

Les visiteurs sont mis au défi de prendre 50 photos de l’arrondissement à l’aide de leur téléphone intelligent en une heure trente. Seulement 10$ par famille. Un prix à gagner pour la famille qui cernera le mieux le riche patrimoine culturel local. Info: Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine: 450 659-1393.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

L’Halloween à la bibliothèque de Candiac

Le 27 octobre, de 13h30 à 14h30, ou de 15h à 16h, les représentants de Milsuite FX démystifieront les maquillages de films d’horreur. Produits, accessoires, prothèses employés seront présentés aux jeunes qui auront l’occasion de concevoir leur propre maquillage. Ces activités sont offertes gratuitement. Renseignements: 450 635-6032.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: Le Shack, le 9 novembre et Pour vivre ici, le 30 novembre. Les présentations ont lieu au 1, rue des Prémontrés. Information: Monique 450 632-2486.

Appel aux artisans

La paroisse de Saint-Raymond à Candiac invite les artisans et vendeurs à réserver leur table pour vendre leurs créations à la première édition du Marché d’automne, le 10 novembre. Renseignements: 450 984 2569, 450 632-5944 ou straymond@biz.videotron.ca.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 25 octobre et mettra en vedette le House Band and Wife. Unis dans la vie comme sur scène, Jesse Ann et Benoit offrent des covers aux arrangements authentiquement personnels. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.