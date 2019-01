Babillard culturel du 30 janvier 2019

Crédit photo : Pixabay

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Exposition à la Maison Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne présente l’exposition solo de l’artiste-peintre Nathalie Hébert à la Maison Hélène-Sentenne à Candiac, tous les dimanches, de 13h à 16h, jusqu’au 28 avril. Le vernissage aura lieu le 3 février, à 14h. Information: 514 830-4278.

Ligue d’improvisation pour les 45 ans et plus

La ligue d’improvisation des aînés de Saint-Constant est en période de repêchage. Les ateliers sont ouverts à tous. Les participants recevront un enseignement sur les bases de l’improvisation, ainsi que des notions de théâtre. Les rencontres ont lieu au Centre culturel Claude-Hébert, au 85, montée Saint-Régis à Saint-Constant, les mardis de 19h à 21h. Les rencontres qui ont débuté 29 janvier se poursuivront durant dix semaines. Coût: 100$ (5$/h). Information: Louise Maher 514 755-34347 ou Jeanne Charette Rusnack 514 779-5262.

Récital de la Saint-Valentin à Candiac

La Fondation Hélène-Sentenne présente un concert de la Saint-Valentin, le 16 février, à 20h, à la Maison Hélène-Sentenne à Candiac. Enzo de Rosa, pianiste et Isabelle Wetwalli, soprano, sont les invités. L’admission est de 20$. Renseignements: 450 444-1350 ou le 514 830-4278.

L’Ensemble Chant O Vent recrute

Les personnes intéressées à participer à la 2e session en vue de la tenue du 35e concert de l’Ensemble Chant O Vent sont invitées à s’inscrire. Il faut avoir une bonne oreille et une voix juste. Les répétitions ont lieu le mercredi, de 19h à 22h, au Centre Claude Hébert, 59, chemin Haendel à Candiac. Pour information et inscription: Jocelyne 450 907-1317.

Appel aux talents artistiques pour un symposium

La Fondation Hélène-Sentenne organise la 6e> édition de son symposium les 1er et 2 juin au parc André-J.-Côté à Candiac. L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Gilles Blain. Les artistes de la région et d’ailleurs sont invités à participer à cet événement en s’inscrivant avant le 28 février. Le formulaire d’inscription et l’information sont accessibles sur la page Facebook du symposium de la Fondation Hélène-Sentenne. Information: 450-444-1350 ou rbeau@videotron.ca.

Artistes recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne est à la recherche d’artistes de Candiac intéressés à exposer en solo à la Maison Hélène-Sentenne en février, mars et avril. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Nouveautés à la bibliothèque de Saint-Philippe

La bibliothèque Le Vaisseau d’Or bonifie ses heures d’ouverture les mardis et les jeudis matin, de 10h à midi. Ce nouvel horaire est en vigueur. La bibliothèque invite les citoyens à prendre part aux différentes activités de la bibliothèque dont l’heure du conte, tous les derniers mercredis du mois, à 10h, et l’heure du conte en pyjama à 18h. Renseignements: ville.saintphilippe.quebec.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: Saint-Paul le 22 février, Mgr Romero le 22 mars, La Résurrection du Christ 26 avril et Merveilleux 17 mai. Les projections débutent à 19h30. Information: Monique 450 632-2486.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 31 janvier et mettra en vedette le trio jazz latin Los Mapaches. Mapaches est le mot espagnol pour ratons laveurs, ce qui décrit bien l’esprit de ce groupe provenant de Sainte-Anne-de-Bellevue. Los Mapaches s’inspire du jazz traditionnel au jazz afro-caribéen et latin. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Exposition des œuvres de May Tatatuta

L’artiste, graphiste, photographe, et artiste du verre May Tatatuta expose au Bistro culturel Cœur de Village jusqu’au 22 mars. «Elle travaille le vitrail depuis près de 15 ans. Sa création est le fruit de la recherche de détails inattendus dans différentes disciplines artistiques», lit-on dans le communiqué. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Chanteurs recherchés pour un récital-concours

Des candidats sont recherchés dans le cadre du troisième récital-concours international de mélodies françaises du Festival Classica. Les prestations auront lieu le vendredi 14 juin, à 19h, et le dimanche 16 juin, à 16h, à la paroisse catholique de Saint-Lambert. Les inscriptions en ligne se terminent le 31 mars. Les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site Internet du Festival Classica à www.festivalclassica.com/recital-concours.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.