Babillard culturel du 5 décembre 2018

Concert de Marie-Élaine Thibert à Delson

Dans le cadre du 100e anniversaire de Delson, il y aura deux représentations du concert de Noël de Marie-Élaine Thibert. Les billets pour le concert seront distribués le mercredi 5 décembre, à 18h, au centre sportif. Les billets sont réservés aux citoyens de Delson et une possibilité de quatre billets par résidence sera accordée. Il y aura deux représentations du concert, soit le 16 décembre, à 14h et à 19h, à l’église Sainte-Thérèse. Information: 450 632-1050, poste 3100.

Heures du conte à Delson

Les prochaines heures du conte en pyjama auront lieu les jeudis 6 et 20 décembre à 18h30 à la bibliothèque pour les enfants de 3 à 7 ans. Il faut s’inscrire au 450 632-1050, poste 3700.

Martine St-Clair en spectacle à Sainte-Catherine

Dans le cadre de l’événement La Fabrik à Sainte-Catherine, Martine St-Clair sera en spectacle le 8 décembre, à 20h, au Centre municipal Aimé-Guérin. Billets vendus au coût de 18$ chacun. Dans le cadre du spectacle «Juste des hits», la chanteuse reçoit le public dans le salon familial de ses 15 ans, au cœur du quartier Rosemont, et fait redécouvrir les chansons qui ont marqué sa carrière et des milliers de fans de partout dans la francophonie. Entourée de musiciens, elle racontera aussi ses influences musicales, ses coups de cœur et ses premiers rêves. Les billets sont en vente à l’accueil du Centre municipal Aimé-Guérin ou à lepointdevente.com/billets/martinestclair.

Concert du Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie et ses 80 choristes, sous la direction de Martin Dagenais, présenteront Jubilate Deo de Dan Forrest, Gloria de Francis Poulenc, le 8 décembre. À ce programme s’ajoutent quelques morceaux traditionnels du temps de Fêtes. L’événement aura lieu à l’église de la Nativité à La Prairie. La soliste invitée sera la soprano Caroline Bleau accompagnée de 40 musiciens. Prix des billets: VIP 50$; parterre réservé 40$; corbeille réservée 40$; régulier 30$. Étudiant: 20$ (prévente 15$). Enfant de 5 ans et moins gratuit. Renseignements et achat: www.choeurdelaprairie.com/billets.

Messe country à Saint-Constant

Une messe country sera célébrée à l’église de Saint-Constant le dimanche 9 décembre, à 10h. Au programme: chants country et extraits de la messe québécoise.

Concert de Noël du Complexe musical 132

Le Complexe musical 132 AudioShop à Sainte-Catherine présentera son concert de Noël le 13 décembre, à 19h30, à l’église de La Prairie. Trois chorales formées des élèves des écoles de la Petite-Gare à La Prairie, Plein-Soleil à Candiac, et de la MGV Harmony Lacolle seront sur scène. Le coût de l’entrée est de 12$. Gratuit pour les 10 ans et moins. Billets vendus à la porte. Renseignements: 514 516-7172.

Concert de Noël à La Prairie

L’Association des orchestres de jeunes de la Montérégie présente son concert de Noël le 15 décembre, à 19h30, à l’église à La Prairie. En première partie, l’Orchestre à cordes junior, dirigé par Nicole Lauzière, interprétera notamment des œuvres de Mozart, Tchaïkovski et Rimski-Korsakov. La deuxième partie de la soirée sera assurée par l’Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie dirigé par Georges-Étienne d’Entremont. L’œuvre maîtresse au programme sera la 5e symphonie de Félix Mendelssohn. En complément, l’orchestre interprétera de la musique de film et des airs de Noël. Billets disponibles sur le site de l’AOJM en prévente au prix régulier de 17$ et 14$ pour les étudiants de 6 à 25 ans. Billets en vente à la porte au coût de 20$ et de 15$ pour les étudiants.

Artistes recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne est à la recherche d’artistes de Candiac intéressés à exposer en solo à la Maison Hélène-Sentenne en février, mars et avril. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Appel aux talents artistiques pour un symposium

La Fondation Hélène-Sentenne organise la 6e édition de son symposium les 1er et 2 juin au parc André-J.-Côté à Candiac. L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Gilles Blain. Les artistes de la région et d’ailleurs sont invités à participer à cet événement en s’inscrivant avant le 28 février. Le formulaire d’inscription et l’information sont accessibles sur la page Facebook du symposium de la Fondation Hélène-Sentenne. Information: 450-444-1350 ou rbeau@videotron.ca.

Replonger dans l’histoire du Vieux-La Prairie

Les visiteurs sont mis au défi de prendre 50 photos de l’arrondissement à l’aide de leur téléphone intelligent en une heure trente. Seulement 10$ par famille. Un prix à gagner pour la famille qui cernera le mieux le riche patrimoine culturel local. Info: Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine: 450 659-1393.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 6 décembre et mettra en vedette le John Speed Band. Auteur-compositeur et interprète, John Speed est né à Winnipeg et a grandi à Montréal. Sa musique est influencée par le R&B, le folk, le rock, le blues, le reggae et le jazz. La formation est composée de John Speed (voix, guitare), Adrien Girouard (basse), Jim Primel (batterie) et Nicole Poissant (voix). Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Concert de Noël du Chœur a ses chansons

Le 14 décembre aura lieu le spectacle des fêtes: Noël est arrivé! Mettant en vedette l’ensemble vocal Le Chœur a ses Chansons et présenté à l’église Sainte-Marguerite d’Youville de Châteauguay sous la direction de Catherine Brunet. La représentation aura lieu à 19h30. Les portes ouvrent 30 minutes avant la représentation. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 20$ directement auprès des choristes ou en s’informant au www.ensemblelcasc.com.

Exposition des œuvres d’Audrée Bourdeau à Saint-Isidore

L’artiste-peintre Audrée Bourdeau exposera ses tableaux jusqu’au 11 janvier à la Galerie du centre de Saint-Isidore. Artiste-peintre férue de maquillage fantaisiste, l’artiste amalgame ses passions pour les gens, les plantes et l’art au travers de projets communautaires et culturels.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.