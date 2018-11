Babillard culturel du 7 novembre 2018

Crédit photo : Pixabay

Récital de poésie à la Maison Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne présente un récital de poésie le 11 novembre, à 14h, à la Maison Hélène-Sentenne à Candiac. Quinze poètes racontent les saisons. Ils seront accompagnés par Emma Cloutier, jeune chanteuse d’opéra. Info: 514 830-4278 ou 450 659-2285.

Conférence de Tristan Demers à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine présentera la conférence L’imaginaire en déroute: quand nos enfants ne savent plus inventer le mercredi 14 novembre au centre municipal Aimé-Guérin. L’auteur et illustrateur Tristan Demers partagera ses astuces pour développer l’imaginaire et le pouvoir créatif des enfants. La rencontre débute à 19h30 au Centre municipal Aimé-Guérin. Inscription obligatoire: ville.sainte-catherine.qc.ca/conferences. L’activité est ouverte aux résidents de l’extérieur.

Concert de Noël à Saint-Mathieu

Le duo de pianistes Ex-Aequo présentera un concert de Noël à quatre mains le 1er décembre à 19h30 à l’église de Saint-Mathieu. À cette occasion, un piano à queue de neuf pieds sera inauguré. Laurence Lambert-Chan et Romain Pollet sont reconnus autant pour leur humour que pour leur virtuosité. Billets disponibles au Centre communautaire de Saint-Mathieu. Billets gratuits pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte et gratuits aussi pour les 18 ans et moins. Adultes: prévente avant le 15 novembre à 10$. Prix régulier: 20$. Information: 450 632-4509.

Concert du Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie et ses 80 choristes, sous la direction de Martin Dagenais, présenteront Jubilate Deo de Dan Forrest, Gloria de Francis Poulenc, le 8 décembre. À ce programme s’ajoutent quelques morceaux traditionnels du temps de Fêtes. L’événement aura lieu à l’église de la Nativité à La Prairie. La soliste invitée sera la soprano Caroline Bleau accompagnée de 40 musiciens. Prix des billets: VIP 50$; parterre réservé 40$; corbeille réservée 40$; régulier 30$. Ils sont aussi disponibles en prévente au coût de 25$. Étudiant: 20$ (prévente 15$). Enfant de 5 ans et moins gratuit. Renseignements et achat: www.choeurdelaprairie.com/billets.

Artistes recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne est à la recherche d’artistes de Candiac intéressés à exposer en solo à la Maison Hélène-Sentenne en février, mars et avril. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Consultation pour la politique culturelle de Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant consulte ses citoyens pour mettre à jour sa politique culturelle. La Ville a lancé une consultation en ligne sur le portail BCITI Saint-Constant à cet effet. Ceux-ci ont jusqu’au vendredi 16 novembre pour compléter la consultation. Les citoyens sont de plus invités à émettre leur opinion et échanger sur la question avec les différents intervenants de la Ville le mercredi 7 novembre à 18h30 au Centre Denis-Lord, en s’inscrivant au communication@saint-constant.ca.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument ?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: Le Shack, le 9 novembre et Pour vivre ici, le 30 novembre. Les présentations ont lieu au 1, rue des Prémontrés. Information: Monique 450 632-2486.

Le Requiem de Mozart à Saint-Constant

Le Festival Classica et L’Harmonie des saisons présenteront dans le cadre de leur tournée le Requiem à l’église de Saint-Constant, le 17 novembre, dès 20h. La prestation se déroulera sur instruments de musique d’époque. Quarante-cinq artistes seront réunis sous la direction du chef Eric Milnes. Direction artistique: Mélisande Corriveau. Solistes: Hélène Brunet, soprano, Caroline Gélinas, mezzo-soprano, Mark Bleeke, ténor, et Marc Boucher, baryton. Les billets sont en vente au www.festivalclassica.com ou au 450 912-0868, poste 101, au prix régulier de 30$ ou 20$ pour étudiants. Enfant 12 ans et moins: gratuit.

Atelier: découvrir l’Écriture

Des ateliers d’écriture pour les femmes sont offerts au Centre de femmes l’Éclaircie. Les rencontres ont lieu les mardis jusqu’au 27 novembre au coût de 20$ pour les membres et 25$ les non-membres. Réservation obligatoire: 450 638-1131.

Artisanes recherchées

Le Centre de femmes l’Éclaircie recherche des femmes artisanes pour son marché de Noël le samedi 1er décembre. Les créatrices de toiles, porteries, tricots, bijoux et pâtisseries sont les bienvenues. Inscription jusqu’au 1er novembre 16h30 en composant le 450 638-1131.

Replonger dans l’histoire du Vieux-La Prairie

Les visiteurs sont mis au défi de prendre 50 photos de l’arrondissement à l’aide de leur téléphone intelligent en une heure trente. Seulement 10$ par famille. Un prix à gagner pour la famille qui cernera le mieux le riche patrimoine culturel local. Info: Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine: 450 659-1393.

Choristes recherchés

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre Chant O Vent qui fête ses 35 ans. La connaissance musicale n’est pas requise. L’ensemble vocal est dirigé par Christine Dubé. Les répétitions ont lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Complexe Roméo-Patenaude à Candiac. Info: 514 927-7165.

Appel aux artisans

La paroisse de Saint-Raymond à Candiac invite les artisans et vendeurs à réserver leur table pour vendre leurs créations à la première édition du Marché d’automne, le 10 novembre. Renseignements: 450 984 2569, 450 632-5944 ou straymond@biz.videotron.ca.

***

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 8 novembre et mettra en vedette Martin Bellemare. La diversité de ses thèmes, la qualité et l’originalité des arrangements font qu’il se distingue dans le paysage musical québécois. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Concert de Noël du Chœur a ses chansons

Le 14 décembre aura lieu le spectacle des fêtes: Noël est arrivé! Mettant en vedette l’ensemble vocal Le Chœur a ses Chansons et présenté à l’église Sainte-Marguerite d’Youville de Châteauguay sous la direction de Catherine Brunet. La représentation aura lieu à 19h30. Les portes ouvrent 30 minutes avant la représentation. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 20$ directement auprès des choristes ou en s’informant au www.ensemblelcasc.com.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.