Babillard du 11 mars 2020

NOUVELLE PROGRAMMATION AU CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE

Axée sur l’amélioration des conditions de vie des femmes, la programmation du Centre de femmes l’Éclaircie propose trois nouvelles activités. Les femmes sont invitées à participer à notre «Déjeuner discussion et brioche passion», à nos ateliers de connaissance de soi «Les essentielles» ainsi qu’à nos ateliers de partage et d’entraide «À la découverte de vos connaissances». Ces activités sont gratuites et sans inscription. Toutefois, il est suggéré aux mamans de réserver les places requises pour utiliser le service de halte-garderie. Pour de l’information supplémentaire, joindre le Centre par téléphone au 450 638-1131, par courriel à info@eclaircie.org, via la page Facebook ou encore se rendre sur place au 1025, rue Centrale.

CONFÉRENCE GENEVIÈVE-SOPHIE RAYMOND-MASSON, SEIGNEURESSE (NATIVE DE LA TORTUE, SAINT-MATHIEU) PAR ANDRÉ FONTAINE

Mercredi 18 mars à 19h30 aux Anciens presbytères de Saint-Constant. Réservation SHPL: mignonnepouliot@live.ca 450 638-2799.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DE LA MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE

L’assemblée générale annuelle et la séance publique d’information de la Maison des jeunes de La Prairie se tiendra le jeudi, 26 mars 2020, à partir de 19h, au 565, rue Notre-Dame. Lors de cette rencontre, le rapport d’activités et les états financiers pour l’année 2019, ainsi que les orientations pour l’année en cours, vous seront présentés. Un léger buffet vous sera également servi. De plus, quelques postes d’administrateurs(trices) sont à combler au sein du conseil d’administration. Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à communiquer avec la maison des jeunes. Confirmation de présence au plus tard le mardi 24 mars au 450 444-6717. Au plaisir de vous recevoir!

RECHERCHE D’EXPOSANTES

Le centre de femmes l’Éclaircie situé à Sainte-Catherine est à la recherche de femmes artistes peintres, tous médiums confondus, pouvant exposer dans son local pour une période de 3 ou 4 mois. Les artistes des villes environnantes (Candiac, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu et Delson) sont invitées à s’inscrire. Pour plus d’information, veuillez communiquer au 514 830-4278.

AGA CLUB FADOQ CANDIAC

Vendredi 20 mars, souper BBQ 17h30. Coût 5$ membre en règle. Assemblée 19h. Quatre postes en élection. Info: Johanne Dubois

450 635-8186.