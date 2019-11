Babillard du 13 novembre

TROUBLES ANXIEUX – GROUPE DE SOUTIEN

Le Groupe d’Entraide pour un Mieux-Être G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Nous offrons des groupes de soutien à Longueuil, La Prairie, St-Hubert et St-Bruno. Se sentir mieux c’est possible ! Pour information 450 332-4463 ou www.groupegeme.com

CONCERT SOUS LES CHANDELLES

Les plus belles mélodies au monde. Avec le Quatuor à cordes AMBITUS : le Canon de Pachelbel, 4 tangos, Hommage aux Beatles, Aznavour, le Boléro de Ravel et plus ! Samedi 23 novembre 20h Église de St-Constant, $30. 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com

GUIGNOLÉE DE DELSON LE 1ER DÉCEMBRE

Pour une demande de panier: 514 677-7759 jusqu’au 30 novembre. Pour être bénévole : 438 832-5689. Téléphonez du lundi au vendredi entre 9h et 16h.

CLUB DE SOCCER DE CANDIAC (CSC)

Tiendra sa huitième Assemblée Générale Annuelle (AGA) le mardi 3 décembre prochain au Complexe Roméo-V-Patenaude, 135 ch. Haendel, Candiac, au Salon Vert de 19h à 20h30.