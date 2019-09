Babillard du 18 septembre 2019

VENTE D’OUVERTURE DU VESTIAIRE KATERI POUR L’ANNÉE 2019-2020

Jeudi le 26 septembre, de 13h à 20h, au 5367, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine. Venez voir nos nouveautés!

À SAINT-CONSTANT, DANSE JEANNE

Offre des cours en danse sociale les samedis après-midi et les dimanches.

Pour inscription et information, composez le 438 347-8751.

Visitez: www.dansejeanne.weebly.com

RECRUTEMENT

Le Chœur de La Prairie, dirigé par Martin Dagenais, aimerait partager sa passion avec vous. Bonne oreille, une voix juste, un intérêt pour le chant classique et voilà! Ténors expérimentés recherchés. Au programme Noël 2019: chants de Noël, le Cantate BWV 140 de Bach et le Magnificat BWV 243 de Bach. Les jeudis, de 19h à 22h, à l’église de la Nativité à La Prairie. Le concert sera présenté le dimanche 15 décembre 2019 à 15h. Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous pour une courte audition, www.choeurdelaprairie.com/recrutement ou audition.cdlp@gmail.com.

Au plaisir de chanter avec vous!

BAZAR DU CAFÉ DES AÎNÉS – MIRS

Le 27 septembre, de 14h30 à 19h, et le 28 septembre, de 10h à 17h.

Objets d’art, articles pour la maison, la famille et les enfants.

2152, Lapinière, porte 104, Brossard – Tél. 450 445 8777- 251/232.

COURS DE DANSE EN LIGNE

Débutant mercredi le 9 octobre 2019. Endroit: 1105, boulevard Desaulniers, Longueuil, QC J4K 3V9. Paroisse du bon Pasteur (sous-sol église St-Georges) l’entrée est du côté du stationnement de l’église St-Georges). Cours de danses en ligne pour débutants à 13h (Rumba, Cha Cha, Triple Swing, Merengue, etc.) Cours de danses débutants intermédiaires sur demande. Info: Jo Ann 450 332-6615 ou 819 924-6615.