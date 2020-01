Babillard du 22 janvier 2020

APPEL AUX ARTISTES

La Fondation Hélène-Sentenne organise son 7e Symposium, les 6 et 7 juin 2020, à Candiac. Tous les artistes sont invités à participer en s’inscrivant avant le 29 février 2020. Information: 450 444-1350.

COURS POUR LES ADULTES

La Clé des Mots, centre de formation populaire, offrira: les vendredis, espagnol débutant vocabulaire de base: les lundis, espagnol intermédiaire conversation pour se débrouiller en voyage: de 9h30 à 12h. Les mercredis, anglais débutant, de 9h30 à 11h. Tous ces cours débuteront fin janvier. Du lundi au jeudi am, cours de français gratuit, lecture, écriture, conversation. Inscription en tout temps. Activités sociales les mardis pm, scrabble et crible. Petit groupe, ambiance sympathique et respectueuse. Pour information et inscription, 450 635-1411, LA CLÉ DES MOTS, 200 rue St-Pierre, no 103, St-Constant. Lucie ou Céline