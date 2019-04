Babillard du 3 avril 2019

Crédit photo : Pixabay

Vente au Vestiaire Kateri

Vente au Vestiaire Kateri (au sous-sol de l’église à Sainte-Catherine) le jeudi 4 avril, de 13h à 20h. Les étiquettes roses seront moitié prix. Bienvenue à tous.

Maison des aînés à La Prairie

Déjeuner du mois et affaire de gars au resto Pétinos à La Prairie le vendredi 5 avril, de 9h à 11h. Causerie «Comment établir la communication pour vivre en harmonie» avec la coach de vie PLN Stéphanie Brais le vendredi 12 avril, de 9h30 à 11h30. Gratuit. Pour toutes les activités, il faut s’inscrire au 450 444-6736. La Maison des aînés sera fermée le vendredi 19 avril ainsi que le lundi 22 avril à l’occasion du congé de Pâques.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Pour une 32e année. Rencontres de prières tous les mardis, à 14h, à l’église de la Nativité, jusqu’au 11 juin inclusivement. Les participants prient spécialement pour la paix dans le monde, au Canada et autour d’eux. Toute la population est bienvenue. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, au même endroit. Info: Colombe au 450 444-0840 ou le secrétariat de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge au 450 659-1133.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information: www.amitiematernelle.com.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la cherche des bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant et Candiac. Info: Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.

Vente à la friperie de la Corne d’abondance

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness) invite la population à sa vente le samedi 6 avril, de 9h à midi. Nouveautés printanières (manteaux, vêtements, chaussures, etc.) et autres surprises à découvrir sur place ainsi que des tirages. Info: 450 444‑6999 ou sur Facebook Corne Abondance Candiac.

FADOQ Saint-Rémi

Soirée de danse avec Suzanne Drolet le samedi 6 avril à compter de 19h à la salle de la FADOQ Saint-Rémi située au centre communautaire Saint-Rémi. Coût: 8$, collation incluse. Bienvenue aux membres et non-membres.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini bingo, le 7 avril, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Bienvenue à tous. Pour info: 450 659-2015, après 14h.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche 7 avril à 12h30 à l’église de Sainte-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, il y aura un repas-partage et rencontre au sous-sol. Information: Teresa au 450 698-1141.

Toastmasters Lemoyne à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. Réunions les lundis soir. La prochaine sera le 8 avril, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Info: Francis Ross, vice-président des relations publiques au 438 349-7882, Facebook ou info@toastmasterslemoyne.org .

Réunion des Chevaliers de Colomb

Invitation à tous les membres en règle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine afin qu’ils se présentent aux local du conseil pour une réunion générale, le 9 avril, à 19h30. Les participants sont attendus en grand nombre.

Déjeuner et inscriptions à L’Éclaircie

Le Centre des femmes l’Éclaircie invite les femmes à se réunir pour un déjeuner collectif le mardi 9 avril, dès 9h, au Centre situé au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine pour l’inauguration du nouveau site Internet. Les femmes pourront aussi s’inscrire aux activités de la programmation du printemps. Info: 450 638-1131.

Bingo aux Moose à La Prairie

Bingo jambon aux Moose de La Prairie au 208, chemin de Saint-Jean le 9 avril à compter de 18h45. La cuisine sera ouverte à partir de 16h30. Info: 450 659-2015 après 14h ou Denise au 450 444-2458. Bienvenue à tous.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à participer à une présentation offerte par Andréanne Faubert, physiothérapeute et acupunctrice, le 10 avril, à 9h15, au Salon vert du Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Mme Faubert traitera du dysfonctionnement du plancher pelvien. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place pour donner du répit aux mamans. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Club de l’âge d’or La Prairie

Danse du mois le vendredi 12 avril avec Michel Gingras. Léger goûter. Il faut apporter ses consommations. Bienvenue à tous. Avis de convocations pour tous les membres de La Prairie: assemblée générale annuelle le 23 avril, à 13h. Confirmer sa présence auprès de Micheline Lauzon au 450 907-1185 ou Claudette Lemieux au 514 774 -1989. Sortie en bateau-mouche le dimanche 30 juin en soirée. Forfait pour 20 personnes disponible. Prix: 107$+taxes comprenant un tour de 3 heures et demie, lumières, spectacle musical, menu quatre services et pourboire inclus. Info: Micheline Lauzon 450 907-1185, Claudette Lemieux 514 774-1989. Réserver le plus tôt possible et avant le 29 avril.

Soirée de bingo-bénéfice

La population est invitée à participer à une soirée de bingo amusante au bénéfice de l’Église unie St. Andrew’s, située au 11, 4e avenue à Delson, le samedi 13 avril, à compter de 19h. Le coût est de 5$ pour l’entrée (une carte de bingo incluse) et 2$ pour chaque carte extra. Des boissons froides et des collations seront disponibles au coût de 1$. Le café et thé sont gratuits. Il y aura des prix pour les gagnants de bingo et un tirage moitié-moitié. Info: Valerie Epps 514 268-0228.

Association des retraités des secteurs public et parapublic

Les membres du Conseil du secteur Sud-Ouest 01 de l’Association québécoises des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) tiendront leur assemblée annuelle au restaurant la Casa Grecque à Châteauguay, le mardi 16 avril. Accueil à 10h30. Dîner par la suite. Le coût pour le diner, incluant les taxes et le pourboire est de 12,50$ pour les membres et de 22,50$ pour les non-membres. Inscription obligatoire avant le 12 avril par courriel à aqrp1101@gmail.com ou par téléphone auprès de Jocelyne Brousseau au 450 699-3944.

Club de l’âge d’or de Saint-Mathieu

Assemblée annuelle du Club de l’âge d’or de Saint-Mathieu le mercredi 24 avril, à 19 h, à la salle Emerie-Lapointe au 288, rue Principale à Saint-Mathieu.

Vente de livres usagés

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine tiendra sa grande vente annuelle de livres usagés à ses locaux du 249, rue Sainte-Marie dans le Vieux-La Prairie, le jeudi 25 avril, de 13h à 20h, le vendredi 26 avril, de 10h à 20h, le samedi 27 avril, de 10h à 16h. Grande quantité de livres et à très bas prix. Les gens sont priés d’apporter leurs sacs. Argent comptant seulement. Info: www.shlm.info ou au 450 659-1393.

Club FADOQ Candiac

Sortie en autobus le dimanche 5 mai pour une visite à l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, suivie d’un souper et d’un spectacle musical à l’hôtel Chéribourg ainsi que collation en fin de soirée. Coût: 139$ par personne (acompte 40$) tout inclus. Réservations auprès de Gisèle Aucoin 514 713-0328 ou Johanne Surprenant 450 632-9190. La soirée pères/mères/fin d’année aura lieu le samedi 11 mai au centre Centre Roméo-V.-Patenaude. Cocktail à 17h30, souper à 18h suivi d’un soirée dansante. Coût: 30$ par membre. Réservations: Johanne Dubois au 450 635-8186. Sortie en autobus le samedi 6 juillet pour voir la pièce de théâtre Broue au TVT (à 15h) suivi d’un souper. Coût: 115$ par personne (acompte 30$) tout inclus. Réservations: Gisèle Aucoin ou Johanne Surprenant.

Tournée des Maritimes

En collaboration avec les Lions de Sainte-Catherine, se dérouleront les Journées des Maritimes, du 17 au 25 août. Neuf jours pour 1999$ occupation double, inclus 22 repas. Le forfait comprend guide, activités, manutention, valise, taxes et frais de service. Info: Rollande au 450 638-3472.

Cadets de Ligue navale à Sainte-Catherine

Inscriptions en tout temps. Les cadets de la Ligue navale à Sainte-Catherine s’adresse aux 9 à 12 ans. Les personnes intéressées sont invitées aux activités qui ont lieu au Centre communautaire Aimé-Guérin à Sainte-Catherine les vendredis, de 18h30 à 21h.

Rencontre Al-Anon et Al-Ateen

Il n’est pas nécessaire de boire pour souffrir de l’alcoolisme. Les gens qui se sentent bouleversés, nerveux, déprimés, qui souffrent d’insomnie ou autre, qui sont envahis par la crainte ou le ressentiment, etc. trouveront de l’aide dans les groupes Al-Anon et Al-Ateen. Des réunions ont lieu à Saint-Constant et dans les environs. Pour trouver les lieux de rencontres: 514 866-9803 ou www.al-anon-montreal.org.