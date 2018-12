Babillard du 5 décembre 2018

Crédit photo : Pixabay

Vente finale au Vestiaire Kateri

Grande vente finale 2018 au Vestiaire Kateri situé au 5367, boul. Marie-Victorin (au sous-sol de l’église Sainte-Catherine), le jeudi 6 décembre, de 13h à 20h. Tout sera à 0,25$, sauf les manteaux et bottes d’hiver. Bienvenue à tous.

Un café avec un policier

La Régie intermunicipale de police Roussillon invite les citoyens de Candiac à participer à l’activité «Un café avec un policier», le 6 décembre, de 14h à 16h, au restaurant Tim Hortons de la rue Strasbourg à Candiac. Cette rencontre informelle permet aux policiers et aux citoyens de discuter librement d’enjeux de sécurité publique et de préoccupations, tout en renforçant leurs liens.

Nouvel espace créatif à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine invite ses citoyens à découvrir un nouvel espace créatif, l’Alvéole, au centre municipal Aimé-Guérin, le 8 décembre, entre 14h et 16h30. Les visiteurs pourront notamment expérimenter une plateforme de réalité virtuelle et deux outils de dessin aléatoire numérique. Les plus jeunes pourront créer des macarons, porte-clés et aimants personnalisés. L’Alvéole se veut un lieu d’échanges, d’apprentissages et de création. Plus d’information sur le site web de la Ville.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Dernière chance de réserver d’ici le 7 décembre pour le souper de Noël du 14 décembre dès 18h. Coût: 34$ membres, 37$ non-membres ou 20$ pour ceux qui se présenteront après 20h. Quatre services, chanteurs-animateurs et les professeurs Natacha et Michel. Les participants devront apporter leurs consommations. Info: Cécile Aubry 450 659-1058.

Maison des aînés à La Prairie

Pas d’activité Viactive le lundi 10 décembre en raison du dîner de Noël. Service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Déjeuner du mois le vendredi 7 décembre au Breakfast Club au 7577, boulevard Taschereau à Brossard. Causerie sur l’incontinence urinaire avec le Dr Chantal Dumoulin le vendredi 14 décembre à 9h30. Inscriptions auprès de Marguerite Arseneault 450 444-6736.

Marché de Noël pour la Sclérose en plaques

La Société canadienne de la sclérose en plaques organise son marché de Noël annuel, le 8 décembre, de midi à 16h, aux Jardins intérieurs de Saint-Lambert situés au 1705, avenue Victoria. Un total de 25 artisans seront sur place, qui remettront une partie de leurs profits à l’organisme. Tirage, présence du père Noël, musique et spectacles de danse, de piano et de chant. Info: 450 466-5209 ou info.monteregie@sclerosenplaques.ca.

Conférence horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson organise une conférence avec Lili-France Lemay le dimanche 9 décembre à 9h30 au Centre sportif de Delson sur le sujet «Noël en fleurs». Cette fleuriste fera la démonstration de plusieurs éléments décoratifs pour l’extérieur et l’intérieur et les montages fabriqués seront offerts par tirage. Conférence gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: Gilles Charette au 450 635-3350 ou www.shedelson.org .

Réunion du Club Toastmasters à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’améliorer leur facilité de parler en public. Trois séances gratuites. Les réunions ont lieu le lundi soir. La prochaine sera le 10 décembre à 18h45 à la résidence Chartwell Le Montcalm, au 95, boul. Montcalm Nord à Candiac. Info: Francis Ross, v-p relations publiques du Club Toastmasters Lemoyne de Candiac, au 438 349-7882.

Dîner de l’AQRP

L’AQRP-Montérégie, secteur Montérégie-Sud-Ouest, convie ses membres à son dîner des Fêtes le 11 décembre, à 11h30, au restaurant Au Vieux Duluth à Châteauguay. Un montant de 5$ sera remis à chacun des membres ainsi que des prix de présence. Réservation par courriel avant le 8 décembre à aqrp1101@gmail.com ou auprès de Jocelyne Brousseau au 450 699-3944.

Groupe de soutien pour endeuillés

Un groupe de soutien pour personnes endeuillées est offert par la Paroisse Saint-Constant. Rencontres pendant 12 semaines consécutives au presbytère de Saint-Constant. Faire partie d’un groupe aide à briser l’isolement, à rencontrer des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour et aux difficultés liées au deuil. Les groupes débutent lorsque le nombre de participants est suffisant. La prochaine session débutera le 16 janvier, de 19h à 21h. Inscriptions: Linda au 450 635-1404, poste 10.

Collecte de sang à Candiac

Le 33e Groupe scout Candiac-La Prairie tiendra une collecte de sang le mardi <@Rb>18 décembre, de 13h30 à 19h30, au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. L’objectif est de 95 donneurs.

Paniers de Noël et relâche à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe remettra ses paniers de Noël dans la semaine du 18 décembre. Ils devront être récupérés au jour et à l’heure donnés. Une relâche pour l’aide alimentaire est prévue la semaine du 10 décembre pour la préparation des paniers de Noël.

Conférence sur le développement du bébé

Amitié matern’elle présentera pour une 5e année une conférence grand public le jeudi 21 février. Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice et consultante en périnatalité, démystifiera plusieurs mythes et croyances populaires en lien avec le développement du bébé et de l’enfant 0-2 ans. Pour plus de détails ou acheter des billets, consulter la page Facebook de l’organisme à amitiematernelle.

À la recherche de financement ?

La Troupe de théâtre Optimiste de La Prairie offre une activité de financement pour les organismes et associations. Elle propose de vendre des billets d’une soirée de théâtre qu’elle organise. Possibilité de 600$ de profits. Pour info: 514 249-8480.

Gâteaux aux fruits Optimistes

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose comme d’habitude ses gâteaux aux fruits et aux cerises. Les choix sont les suivants: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$, gâteaux aux fruits tranchés 17$. Passer sa commande auprès de Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou auprès de tous les membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Une brique pour les 100 ans de Delson

Les citoyens de Delson sont invités à se procurer une brique au coût de 100$ afin de laisser leur empreinte dans la communauté. Possibilité de faire graver la brique. L’argent amassé servira à mettre sur pied la Société d’histoire de Delson. Toutes les briques achetées par les résidents, commerçants et entreprises du secteur industriel seront intégrés dans une structure installée au futur parc du Centenaire. Pour info: 450 632-1050, poste 3100.

Fermes recherchées en Montérégie

La Fédération de l’UPA de la Montérégie cherche des fermes intéressées à participer à la 17<@V>e<$p> édition 2019 des Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui aura lieu le dimanche 8 septembre, de 10h à 16h. Toutes les fermes, peu importe leur taille ou leur production, peuvent soumettre leur candidature avant le 13 janvier en remplissant en ligne le formulaire : https://fr.surveymonkey.com/r/PO2019. Les fermes sélectionnées recevront un appui financier, matériel et humain.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Relâche des soirées d’histoire à Delson

Les soirées historiques du jeudi soir prennent une pause et seront de retour en 2019. La Ville remercie toutes les personnes qui ont partagé leurs souvenirs avec les conseillers municipaux Sylvie Lapierre et Jean-Michel Pepin.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2<@V>e<@$p> et 4<@V>e<@$p> mercredis de chaque mois et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant.

Déménagement du Service d’entraide de Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe est nouvellement situé au 3015, route Edouard-VII. L’organisme remercie le conseil municipal pour la relocalisation de son service. Les infrastructures sont mieux adaptées aux objectifs, à la mission et aux services que donne l’organisme aux citoyens dans le besoin.

Remerciements pour la guignolée à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe remercie les 150 bénévoles qui ont permis de recueillir des denrées lors de la guignolée au Complexe Élodie-P.-Babin. Cette journée est couronnée d’un grand succès. Merci aussi aux collaborateurs et donateurs pour les dons en denrées et en argent. Ceci permettra d’offrir les paniers de Noël à plusieurs foyers et à combler les besoins alimentaires tout au long de l’année.