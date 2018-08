Babillard sportif du 15 août

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Ligue de hockey cosom du CCL

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne débutera ses activités le 22 septembre. La période d’inscription est en cours via l’adresse www.lhclcosom.net. Paiement par dépôt direct ou par carte de crédit. Prévoir une adresse courriel. Le coût d’inscription varie de 70$ à 85$, selon la catégorie. Dix semaines d’activités pour les jeunes et 12 semaines pour les adultes. Âge minimum requis: 6 ans. Un chandail d’équipe est remis à chaque joueur. Aucun équipement n’est requis, sauf le port d’une tenue sportive. Lunettes de protection et bâtons fournis. Date limite pour les réinscriptions: 31 août. Date limite pour les nouvelles inscriptions: 7 septembre. Pour info: Roger Côté, président, au 514 209-1380 ou Félix-Olivier Boudreau, vice-président, au 438 884-6196.

Joueurs de hockey sur glace recherchés

Saison 2018-2019 de calibre amical. Tous les mardis soir du 4 septembre au 9 avril, dès 22h, au Sportium à Sainte-Catherine. Quelques places encore disponibles pour joueur régulier ou remplaçant. Pour info: 514 714-3265 ou gabbon9@gmail.com.

Club de marche au Centre de femmes l’Éclaircie

Le Centre est le point de rencontre pour les femmes qui désirent intégrer son club de marche. Beau temps, mauvais temps, tous les vendredis, dès 9h30. Information: 450 638-1131.

Activités sportives extérieures à Delson

La Ville de Delson offre des activités sportives extérieures gratuites. La Zumba aura lieu le jeudi 16 août, de 19h à 20h, au parc Wilfrid-Boardman. Du yoga prendra place au bas de la butte à glisser au parc de la Tortue, le samedi 18 août, de 10h à 11h, et de la danse en ligne aura lieu le lundi 20 août, de 19h à 20h, au parc Arthur-Trudeau. En cas de pluie, ces activités seront annulées.

Club de patinage artistique du Roussillon

Les inscriptions pour le Club de patinage artistique du Roussillon ont lieu au mois d’août. Des places sont disponibles pour les niveaux débutants et avancés, dans les volets patinage plus, semi-privé et récréatif pour la saison automne et hiver 2018 – 2019. Une séance d’inscription prendra place le jeudi 16 août, de 18h45 à 20h30, au complexe Élodie-P Babin, dans la salle Normandin, à Saint-Philippe (2225 Route Édouard VII). Des inscriptions en ligne seront disponibles à la fin du mois d’août. Pour plus de détails et les formulaires d’inscription : www.patinageroussillon.ca. Pour communiquer avec la responsable des inscriptions : inscriptionCPAduRoussillon@gmail.com.

Camp de handball à La Prairie

L’Association régionale de handball de la Rive-Sud organise un camp, du 20 au 23 août, à l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, pour les filles et garçons de 11 à 14 ans. Coût: 85$ incluant un chandail. Activités: perfectionnement, matchs, exercices de spécialisation pour les gardiens de but et activités extérieures diverses avec des entraîneurs certifiés. Inscription et information: arhrs@hotmail.ca.

Groupe de marche

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud invite les personnes vivant avec une déficience physique ou visuelle et les personnes âgées voulant améliorer ou maintenir leurs acquis physiques à se joindre au groupe de marche. Tous les jeudis après-midis, le groupe se rencontre pour marcher au parc André-J.-Côté à Candiac. Des bénévoles accompagnent les participants tout au long du trajet. Cette activité est gratuite, mais il faut s’inscrire au Centre de bénévolat de la Rive-Sud de Candiac au 450 659-9651.

Location d’équipements au RécréoParc

Le centre de location situé au sous-sol du pavillon d’accueil est ouvert tous les jours, de 9h à 20h. Vélos, vélos électriques et quadricycles disponibles à la location.

Préposé à l’équipement recherché

Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine cherchent un préposé à l’équipement pour la saison 2018-2019. La personne doit être disponible pour les pratiques ainsi que les parties locales et à l’extérieur de l’équipe midget AAA. Pour info: Jacques Paquin 514 983-6340.

Ligue des apprenties hockeyeuses

La saison de hockey adulte féminin – niveau débutant débutera le 4 septembre et comprendra 32 parties. Les mardis, de 20h30 à 22h, au Centre sportif de La Prairie. Quarante minutes d’enseignement des bases du hockey (patinage, lancers, règles, trucs, etc.) et 40 minutes de joute amicale. Les places sont limitées. Période d’inscription en cours. Pour information: Patrice Beauchemin à l’adresse pat.beauchemin@outlook.com.

Bain libre de Soutien Autism(e) Support

L’organisme Soutien Autism(e) Support offre son programme de bain libre, les samedis, de 16h30 à 17h30, au Complexe sportif Bernard-Miron à Sainte-Catherine. Activité gratuite pour les familles avec un ou des enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme. Casque de bain requis pour tous les participants. Un parent doit accompagner son enfant dans l’eau. Pour info: www.s-au-s.org.

Joueurs de volleyball recherchés

La Ligue des voisins de volleyball de Saint-Constant est à la recherche de joueurs. Les matchs ont lieu les mercredis, de 19h30 à 21h30, à l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant. Pour information: philip.ratte@gmail.com et 514 497-3718 ou rfavreau63@gmail.com et 514 465-3630.

Ligue de quilles amicale

Les parties de la Ligue de quilles amicale ont lieu le <@Rb>dimanche<@$p> soir de 19h à 20h45. Il faut quatre joueurs par équipe. Le coût est de 20$ par personne. Information: Salon de quilles Roussillon, 450 635-2221.

Animateurs recherchés

La troupe harfang des neiges est à la recherche de parents bénévoles. Les réunions sont les lundis soir, à la maison des jeunes de Candiac. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Denis Laberge au 514-349-5891.

Club de marche santé extérieur du Réseau À-Vie-forme

Un bon moyen de profiter des belles journées tout en se tenant en forme: 19 clubs, 14 villes, 10 semaines. Les entraînements sont offerts, entre autres, à La Prairie. Inscription en tout temps, sur place lors des entraînements. Consulter le site http://www.avieforme.ca/. Info Réseau 450 926-1852.