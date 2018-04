Babillard sportif du 18 avril

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Groupe de marche

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud invite les personnes vivant avec une déficience physique ou visuelle et les personnes âgées voulant améliorer ou maintenir leurs acquis physiques à se joindre au groupe de marche. Tous les jeudis, à 13h30, à compter du 12 avril le groupe se rencontre pour marcher au parc André-J.-Côté à Candiac. Des bénévoles accompagnent les participants tout au long du trajet. Cette activité est gratuite, mais il faut s’inscrire au Centre de bénévolat de la Rive-Sud de Candiac au 450 659-9651.

Événement bénéfice à Canyon Escalade

Des élèves en administration du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu tiendront un événement multisports au centre Canyon Escalade à La Prairie, le dimanche 15 avril, de 14h à 18h. Au programme: escalade, zumba, bootcamp et exposants alimentaires. Plus de 1000$ en prix de participation seront offerts. Les billets sont en vente sur le site web du Réseau Admission au coût de 25$ par adulte et 15$ pour les 14 ans et moins. Tous les projets de l’événement seront remis au Club des petits déjeuners. Pour info: page Facebook Esca’z L’ascension vers un mieux-être.

Ligue de hockey cosom printanière

Une minisaison printanière hors-concours est offerte aux mordus de hockey-cosom. Début de la saison: le mercredi 18 avril pour les adultes (25 ans et plus), le vendredi 20 avril pour les joueurs de 12 à 16 ans et le 21 avril pour les joueurs 6 à 11 ans. Le but: maintenir la forme avant les activités estivales. Les règlements habituels seront en vigueur. Inscriptions en ligne à l’adresse suivante: www.lhclcosom.net. Pour info: Roger Côté 514 209-1380 ou www.lhcl.net.