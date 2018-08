Babillard sportif du 22 août

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Activités sportives extérieures à Delson

La Ville de Delson offre des activités sportives extérieures gratuites. La Zumba aura lieu le jeudi 23 août, de 19h à 20h, au parc Wilfrid-Boardman. Le Yoga aura lieu le samedi 25 août, de 10h à 11h, au bas de la butte à glisser au parc de la Tortue. En cas de pluie, ces activités seront annulées.

Club de patinage artistique du Roussillon

Des places sont disponibles dans les volets patinage plus, semi-privé, privé et patinage récréatif du Club de patinage artistique du Roussillon. Niveaux débutants et avancés acceptés. Les inscriptions en ligne seront disponibles à la fin du mois d’août sur le site web www.cpaduroussillon.com. Pour info: inscriptionCPAduRoussillon@gmail.com.

Ligue de hockey cosom du CCL

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne débutera ses activités le 22 septembre. La période d’inscription est en cours via l’adresse www.lhclcosom.net. Paiement par dépôt direct ou par carte de crédit. Prévoir une adresse courriel. Le coût d’inscription varie de 70$ à 85$, selon la catégorie. Dix semaines d’activités pour les jeunes et 12 semaines pour les adultes. Âge minimum requis: 6 ans. Un chandail d’équipe est remis à chaque joueur. Aucun équipement n’est requis, sauf le port d’une tenue sportive. Lunettes de protection et bâtons fournis. Date limite pour les réinscriptions: 31 août. Date limite pour les nouvelles inscriptions: 7 septembre. Pour info: Roger Côté, président, au 514 209-1380 ou Félix-Olivier Boudreau, vice-président, au 438 884-6196.

Joueurs de hockey sur glace recherchés

Saison 2018-2019 de calibre amical. Tous les mardis soir du 4 septembre au 9 avril, dès 22h, au Sportium à Sainte-Catherine. Quelques places encore disponibles pour joueur régulier ou remplaçant. Pour info: 514 714-3265 ou gabbon9@gmail.com.

Tai Chi taoïste

Les arts internes de santé Tai Chi taoïste annoncent que les séances d’inscription pour la session du printemps se tiendront les mercredis 5 et 12 septembre, de 10h à 12h, et de 19h à 21h. Les locaux sont situés au 25, rue Principale à Châteauguay. Pour info ou pour faire un essai sans obligation: 1 888 824-2441 ou 514 967-5271.