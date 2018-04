Babillard sportif du 25 avril

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Inscription au soccer Delson – Saint-Philippe

Il est toujours possible d’inscrire son enfant pour la saison de soccer de l’Association de Delson – Saint-Philippe, au 1040, rue de l’Union, local 1, à Sainte-Catherine, les lundis, entre 15h et 19h, et les jeudis, de 16h à 20h30. Paiement en argent comptant ou chèque seulement. Pour info: page Facebook ou par courriel à l’adresse soccerdelson.stphilippe@gmail.com.

Portes ouvertes du baseball mineur

L’Association de baseball mineur (ABM) du Roussillon invite les jeunes nés inclusivement entre 2011 et 2014 à ses portes ouvertes pour la catégorie rallye cap, le 21 avril, à 13h, à l’école des Timoniers à Sainte-Catherine. Essai gratuit pour les jeunes qui hésitent encore. Concours pour promouvoir les inscriptions: un remboursement de frais d’inscription sera tiré parmi tous les joueurs qui auront référé un ami qui participe aux portes ouvertes et qui s’inscrit pour la saison. Bienvenue aux filles qui veulent faire partie de l’équipe. Inscription en ligne disponible en tout temps via le site web www.abmroussillon.com