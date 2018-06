Babillard sportif du 27 juin

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Camp de handball à La Prairie

L’Association régionale de handball de la Rive-Sud organise un camp, du 20 au 23 août, à l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, pour les filles et garçons de 11 à 14 ans. Coût: 85$ incluant un chandail. Activités: perfectionnement, matchs, exercices de spécialisation pour les gardiens de but et activités extérieures diverses avec des entraîneurs certifiés. Inscription et information: arhrs@hotmail.ca.