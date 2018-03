Babillard sportif du 28 mars

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Association de soccer de Saint-Constant

La dernière session d’inscription pour la saison 2018 aura lieu le jeudi 29 mars, de 18h à 21h, au centre municipal de Saint-Constant. Mode de paiements acceptés: comptant, cartes de débit, chèques à l’ordre de l’ASSC, carte de crédit Mastercard ou Visa. Pour connaître les tarifs en vigueur: www.soccer-saint-constant.ca.

École de golf

L’École de golf Jean-Pierre-Corriveau tiendra deux journées d’inscription pour les formations junior et adulte, le 31 mars et le 7 avril, de 9h à 16h, au Club de golf de Napierville. Les cliniques du programme «junior» se dérouleront les mardis et jeudis à partir du 1er mai pour quatre semaines. Les cliniques du programme «adulte» se tiendront les lundis et mercredis à compter du 14 mai pour trois semaines. Camps de jour offerts du lundi au vendredi, de 9h à 16h, à compter du 25 juin. Pour info: page Facebook, site web ou par téléphone au 450-245-3356 poste 5.

Triathlon jeunesse

Les Juniors de Triathlon Rive-Sud est une équipe pour les 6-14 ans. La course à pied, le vélo, la nage et le yoga sont d’excellentes façons de dépenser de l’énergie. Le vélo de course n’est pas nécessaire. Début de la saison le 7 avril. Trois entraînements supervisés par semaine. Assistants animateurs également recherchés pour gérer la motivation des groupes d’entraînement. Trois rencontres par semaine: mardi et jeudi, de 18h30 à 20h, et samedi, de 7h30 à 10h. Idéal pour prendre de l’expérience comme entraîneur ou animateur. Début de la saison: 7 avril. Pour inscription et information: Caroline Maurice à caroline632@msn.com.

Ligue de hockey cosom

Une minisaison printanière hors-concours est offerte aux mordus de hockey-cosom. Début de la saison: le mercredi 18 avril pour les adultes (25 ans et plus), le vendredi 20 avril pour les joueurs de 12 à 16 ans et le 21 avril pour les joueurs 6 à 11 ans. Le but: maintenir la forme avant les activités estivales. Les règlements habituels seront en vigueur. Inscriptions en ligne à l’adresse suivante: www.lhclcosom.net au plus tard le 10 avril. Pour info: Roger Côté 514 209-1380 ou www.lhcl.net.

Club de vélo Lapraicycle-Desjardins

Depuis 1993, le Club de vélo Lapraicycle-Desjardins voit au développement de la relève en cyclisme sur route, soit les jeunes de 7 à 16 ans. Une soirée d’information aura lieu le 17 avril au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, dès 19 h. Deux à quatre activités par semaine, selon l’âge, l’expérience et la motivation des membres. Entraînement technique les lundis, entraînement sur route les mercredis et entraînement en côte à Saint-Bruno les jeudis. Séances dans un environnement encadré et sécuritaire. Possibilité de louer quelques vélos pour la saison. Essai gratuit sur demande.

Tournoi de golf

Tournoi de golf caritatif au profit de l’organisme Dame des dunes pour le Rallye Aïcha des Gazelles 2020. Samedi 9 juin, dès 11h, au Club de golf Triangle d’or à Saint-Rémi. Golf, voiturette, cocktail dinatoire, animation et prix de présence. Billets en vente dès maintenant au coût de 150$ (reçu fiscal inclus). Melisa Ward 514 994-2118 ou Isabelle Senecal 514 294-2724. Page Facebook Mel&Isa Gazelles.