Babillard sportif du 30 mai

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Tournoi de golf l’Amicale Candiac

La 16e édition de l’Amicale de golf Candiac se tiendra le samedi 9 juin, sous la présidence d’honneur de Normand Dyotte, maire de Candiac. Arrivée des joueurs à partir de 10h30. Heure du souper à 19h30. La thématique (optionnelle) rétro a été choisie. Le coût de l’activité complète (droit de jeu, voiturette et souper) est de 400$ par quatuor ou 100$ par joueur, 60$ pour le golf et la voiturette et 50$ pour le souper seulement. Inscription et paiement à la boutique du Club de golf de Candiac. Les profits seront remis à la Fondation Hélène-Sentenne. Info: Michel Trudeau 514-659-9163.