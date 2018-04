Babillard sportif du 4 avril

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Triathlon jeunesse

Les Juniors de Triathlon Rive-Sud est une équipe pour les 6-14 ans. La course à pied, le vélo, la nage et le yoga sont d’excellentes façons de dépenser de l’énergie. Le vélo de course n’est pas nécessaire. Début de la saison le 7 avril. Trois entraînements supervisés par semaine. Assistants animateurs également recherchés pour gérer la motivation des groupes d’entraînement. Trois rencontres par semaine: mardi et jeudi, de 18h30 à 20h, et samedi, de 7h30 à 10h. Idéal pour prendre de l’expérience comme entraîneur ou animateur. Pour inscription et information: Caroline Maurice à caroline632@msn.com.

Tournoi amical de hockey féminin

La 28e édition du Tournoi de hockey amical de Sainte-Catherine aura lieu les mardis 10 et 17 avril ainsi que les mercredis 11 et 18 avril, à l’aréna Sportium à Sainte-Catherine. Huit équipes s’affronteront dans une ambiance amicale, de 18h30 à 22h30. L’entrée est gratuite pour le public. L’événement est organisé par Fernande Huot et d’autres bénévoles. Les joueuses sont issues des Ligues du mercredi et lève-tôt, fondées par Mme Huot, résidente de Sainte-Catherine. Malgré le titre de l’événement, c’est la première fois que ce tournoi se déroule à Sainte-Catherine.

AGA de Gestion Loisirs CSC

L’assemblée générale annuelle de Gestion Loisirs CSC, l’organisme à but non lucratif (OBNL) qui gère le Complexe sportif Candiac, aura lieu le mercredi 18 avril, à 19h au Complexe sportif Candiac, situé au 10, rue Radisson. Les résidents de Candiac sont invités à assister à cette rencontre.

Ligue de hockey cosom printanière

Une minisaison printanière hors-concours est offerte aux mordus de hockey-cosom. Début de la saison: le mercredi 18 avril pour les adultes (25 ans et plus), le vendredi 20 avril pour les joueurs de 12 à 16 ans et le 21 avril pour les joueurs 6 à 11 ans. Le but: maintenir la forme avant les activités estivales. Les règlements habituels seront en vigueur. Inscriptions en ligne à l’adresse suivante: www.lhclcosom.net au plus tard le 10 avril. Pour info: Roger Côté 514 209-1380 ou www.lhcl.net.