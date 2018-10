Babillard sportif du 10 octobre

Crédit photo : Archives

Joueurs de billard recherchés

Joueurs de catégorie C recherchés pour des ligues de billard 9-pool et Boston (8), les mercredis soir, dès 19h, au Bar 222 à Saint-Constant. Pour info: Stéphane au 514 742-7536.

Olympiques spéciaux du Roussillon

Les dimanches: club de marche, 10 semaines, du 14 octobre au 16 décembre, de 10h à 12h. Gratuit. Au Centre Aimé-Guerin à Sainte-Catherine. Les lundis: basketball, 10 semaines, du 15 octobre au 17 décembre, de 18h30 à 20h. 90$ par athlète. À l’école des Cheminots à Delson. Les mardis: quilles, 10 semaines, du 16 octobre au 18 décembre, de 19h à 20h30. 110$ par athlète ou 11$ par présence. SVP avoir l’argent exact si payé en argent. À la salle de quilles le Riverain à Sainte-Catherine. Inscriptions via par courriel roussillon@olympiquesspeciaux.qc.ca,

Entraîneur de natation recherché<

Le Collège Jean de la Mennais à La Prairie est à la recherche d’un entraîneur de natation pour un emploi occasionnel, quatre à six heures par semaine (lundi, mercredi et/ou jeudi) jusqu’en avril. Salaire selon l’expérience. La personne titulaire de cet emploi sélectionne, dirige, développe et entraîne des nageurs dans le Réseau du sport étudiant du Québec au niveau secondaire. Doit avoir 18 ans et plus, un secondaire IV ou l’équivalent et une formation en premiers soins de la Croix Rouge. Expérience de travail pertinente nécessaire. PNCE niveau I, II ou III est un atout. Toute personne intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae à Nadine Tougas à tougasn@jdlm.qc.ca.