Babillard sportif du 23 janvier 2018

Crédit photo : Pixabay

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin se tiendront le 27 janvier, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.

Patinage libre

L’aréna de Delson offre maintenant du patinage libre en famille tous les mardis et jeudis, de 15h à 16h50. Gratuit pour les résidents de Delson, 2$ pour les non-résidents.

Patinoire et butte à glisser

Les patinoires extérieures au parc Arthur-Trudeau et au parc de la Tortue ainsi que la butte à glisser au parc de la Tortue à Delson sont ouvertes du lundi au vendredi, de 17h30 à 22h, et les samedis et dimanches, de 10h à 22h. Pour l’état des installations: en ligne au delson.quebec ou par téléphone au 450-632-1050, poste 3150.

Inscription au baseball mineur

La période d’inscription pour la prochaine saison estivale de l’Association de baseball mineur (ABM) du Roussillon a débuté en ligne via le formulaire d’inscription disponible sur le site web www.abmroussillon.com. Paiement par carte de crédit seulement. Les participants doivent être nés entre 2001 et 2015 et habiter à Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Rémi, Saint-Isidore ou Saint-Mathieu. L’association encourage les filles à s’inscrire. Les coûts varient de 85 à 210$, selon le niveau. Rabais de 10$ pour une 2e inscription dans la même famille. L’organisme tiendra une journée d’inscription en personne à la mi-mars à l’occasion de l’ouverture des camps d’évaluation en gymnase.