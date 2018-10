Babillard sportif du 24 octobre

Crédit photo : Pixabay

Joueurs de badminton recherchés

La Ligue des voisins de Saint-Constant est à la recherche de joueurs de badminton. 18 ans et plus. Les matchs ont lieu les mardis, de 19h30 à 21h30, aux écoles Armand-Frappier et l’Aquarelle à Saint-Constant. De septembre à mai. Pour information: rfavreau63@gmail.com ou 514 465-3630.

Ligue de pétanque de La Prairie

La Ligue de pétanque de La Prairie tiendra son souper annuel le mercredi 24 octobre à 18h au restaurant Barbies à Brossard. Membres seulement. Ne pas arriver avant 17h15. Pour info: Dominique Moses au 450 659-5066.

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin sont de retour le 28 octobre, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.

Associtation de baseball mineur du Roussillon

L’assemblée générale annuelle de l’Association de baseball mineur du Roussillon se tiendra le jeudi 25 octobre à 19h au centre municipal de Saint-Constant. À l’ordre du jour: élection du prochain conseil d’administration, bilan de la saison et présentation du budget d’opération 2019. Postes à renouveler: président, directeur de l’équipement, secrétaire, et webmestre. D’autres postes sur le conseil exécutif sont également vacants, tels que gouverneur, directeur des communications et directeurs des différentes catégories de baseball. Séance de préinscriptions au même tarif que 2018 à 18h30. Payables en argent comptant ou par chèque à l’ordre de ABM Roussillon. Pour info: www.abmroussillon.com.