Babillard sportif du 28 novembre

Crédit photo : Pixabay

Club de soccer Roussillon

L’assemblée générale annuelle du Club de soccer Roussillon se tiendra le jeudi 13 décembre, de 19h30 à 21h, à la salle des Amarres au Centre Aimé-Guérin. Présentation des états financiers, rapport d’activité des secteurs technique, compétitif et récréatif ainsi qu’élection des postes de président, VP finance, VP équipement, VP administration et VP récréatif. Périodes de questions et discussions par la suite.

Ligue de hockey cosom du CCL

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne débutera ses activités le 12 janvier. La période d’inscription est en cours via l’adresse www.lhclcosom.net. Paiement par dépôt direct ou par carte de crédit. Prévoir une adresse courriel. Le coût d’inscription varie de 70$ à 85$, selon la catégorie. Dix semaines d’activités pour les jeunes et 12 semaines pour les adultes. Âge minimum requis: 6 ans. Un chandail d’équipe est remis à chaque joueur. Aucun équipement n’est requis, sauf le port d’une tenue sportive. Lunettes de protection et bâtons fournis. Date limite pour les réinscriptions: 8 décembre. Date limite pour les nouvelles inscriptions: 15 décembre. Pour info: Roger Côté, président, au 514 209-1380 ou Félix-Olivier Boudreau, vice-président, au 438 884-6196.