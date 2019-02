Babillard sportif du 6 février

Crédit photo : Pixabay

Inscription au baseball mineur

Séance d’inscription à l’Association de baseball mineur du Roussillon le vendredi 8 février, dès 19h, au Centre municipal de Saint-Constant. Paiement par chèque ou en argent comptant. Inscription en ligne aussi disponible via le formulaire sur le site web www.abmroussillon.com. Paiement par carte de crédit seulement. Les participants doivent être nés entre 2001 et 2015 et habiter à Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Rémi, Saint-Isidore ou Saint-Mathieu. L’association encourage les filles à s’inscrire. Les coûts varient de 85 à 210$, selon le niveau. Rabais de 10$ pour une 2e inscription dans la même famille.

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin se tiendront le 10 février, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.