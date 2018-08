Babillards du 15 août 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Pique-nique au féminin

Pique-nique estival entre femmes organisé par le Centre de femmes l’Éclaircie au parc André J. Côté à Candiac, près de la gloriette, le jeudi 16 août dès 17h. Les participantes doivent apporter leur repas et leur chaise. En cas de pluie, l’activité aura lieu au Centre (1025, rue Centrale, Sainte-Catherine). Info: 450 638-1131.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à la bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant le 18 août, de 8h30 à 16h, au 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Choix de livres, cartables, casse-tête, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, etc. Info: shplignery@hotmail.com.

Méchoui du Vestiaire Kateri

Super méchoui et épluchette de blé d’Inde par l’organisme Vestiaire Kateri, le samedi 18 août, à 18h, au Centre communautaire Aimé-Guérin, au profit des personnes démunies de Sainte-Catherine. Plusieurs prix de présence. Billets 25$ en prévente ou 30$ sur place. Info et billeterie: 450 632-4969, 450 635-5091, 450 638-5303 ou 514 318-4198.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Pas de petit-déjeuner en août. Le scrabble se continue tout l’été à la bibliothèque. Jusqu’au 20 août, Viactive se fait les lundis et jeudis seulement à 10h au Collège Jean de la Mennais. Aux personnes qui ont besoin d’un moyen de transport pour leurs courses, service offert pour aller à l’épicerie le jeudi matin. Il suffit d’être membre et âgé de 50 ans et plus. Lundi 20 août, à 11h30, visite au WalMart (gratuit). Mardi 28 août, à 9h30, visite au Centre commercial St-Jean (gratuit). Nouveau service: coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. S’inscrire auprès de Marguerite Arseneault 450 444-6736. 5, 6 et 7 septembre, inscription aux activités de la session automne.

Club Toastmasters Lemoyne Candiac

Les gens qui souhaitent maîtriser l’art de parler devant un public sont invités à la prochaine rencontre de l’organisme qui se tiendra le lundi 20 août, à 18h45, à la résidence pour aînés du Chartwell le Moncalm, située au 95, boul. Montcalm Nord à Candiac. Info: Francis Ross 438-349-7882, Monique Raymond 450 659-2438, Maryse Blouin 438 884-0580, Facebook ou courriel info@toastmasterslemoyne.org.

Vente au Complexe le partage

Le lundi 20 août, les gens qui détiennent leur carte de membre profitent d’un rabais de 40% sur tous les vêtements sélectionnés. La carte est maintenant valide pour 1 an à compter de son achat. Les friperies sont au 547, rue Saint-Henri à La Prairie et au 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Épluchette de blé d’Inde à Delson

Les pompiers de Delson – Candiac tiendront leur épluchette de blé d’Inde pour la population, le 25 août en face de l’hôtel de ville. Camions de pompiers sur place, groupe Osmoze, jeux de kermesse d’antan, danse, bar ($), tirage.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Le 28 août, souper champêtre au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Réservation auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058. Gratuit pour les membres et 10$ pour les non-membres. Coup d’envoi de la saison le 11 septembre, dès 13h, suivi d’un souper lasagne. Coût: 5$ membre. 10$ non membre. À 18h30, début des cours de danse. Rappel «La magie de Noël», Le Victorin du 26 au 28 octobre. Micheline Lauzon 450 907-1185 ou Claudette Lemieux 514 774-1989.

Assemblée générale de la Popote constante

L’assemblée générale de la Popote constante à Saint-Constant aura lieu le mercredi 29 août, à 9h30, au Centre municipal situé au 160, boul. Monchamp à Saint-Constant. Trois postes sont ouverts au sein du conseil exécutif.

Club FADOQ Candiac

La journée d’ouverture de la saison 2018-2019 se tiendra le samedi 8 septembre à partir de 14h. Jeux libres suivis d’un souper barbecue à 17h30 au coût de 5$/membre (inscription obligatoire et payable à l’avance) et d’un bingo à 19h. Inscriptions pour le souper: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170.

Vente-débarras à Delson

La prochaine vente-débarras aura lieu les 8 et 9 septembre. Aucune vente de ce genre de la part des citoyens n’est tolérée à d’autres moments.

Cours de danse country

L’école de danse country Au galop est un organisme sans but lucratif qui enseigne et pratique depuis plusieurs années la danse country américaine en ligne et en couple dans une ambiance amicale. Le coût est de 8$ pour les membres et 10$ pour les non-membres. En plus, CD gratuits pour les membres. Soirée de danse, de révision et prix de présence. Les cours débuteront dans la semaine du 11 septembre et auront lieu à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine. Pour information: www.dansecountryaugalop.net ou Monique Veilleux 514 805-8978, Jocelyne Bergeron 450 632-3529 ou Lina Côté 450 638-2529.

Journée «sécurité sur roues» à Sainte-Catherine

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine invite les familles à une journée «sécurité sur roues», le samedi 15 septembre. C’est gratuit. L’inscription aura lieu au Centre municipal Aimé-Guérin (au 5365, boulevard Saint-Laurent). Le parcours de 4,6 km partira de cet endroit pour se terminer au Parc Optimiste situé boulevard Marie-Victorin. Des hot-dogs et du popcorn seront servis aux participants. Il y aura des jeux gonflables, des prix de présence et des tirages de bicyclettes. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain.

Cours Essentrics au Club idéal Candiac

À compter du 18 septembre, une nouvelle activité hebdomadaire sera offert aux membres, soit des cours Essentrics, adaptés aux 50 ans et plus. Cette technique permet d’enlever les tensions musculaires et articulaires en s’entraînant. Séance d’essai gratuite le 11 septembre au Centre Frank Vocino à compter de 9h15. Tarif pour une session de 12 semaines: 115$. Horaire: les mardis 18 septembre au 4 décembre, puis du 15 janvier au 2 avril. Places limitées. Info: 450 659-3185.

Surplus de légumes ?

Les lundis ou mercredis avant-midi, la Corne d’abondance de Candiac, par le biais de son comptoir alimentaire, recueille les légumes que les gens ont en trop dans leur jardin. Info: 450 444-6999.

Club de marche

Le Centre de femmes L’Éclaircie est le point de rencontre pour les femmes qui désirent intégrer son club de marche. Beau temps, mauvais temps, tous les vendredis. L’horaire a été modifié pour l’été: départ à 9h30. Info: 450 638-1131.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.