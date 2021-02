Baisse de cas actifs de COVID-19 dans presque toutes les villes du territoire

La Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) recense moins de 100 cas actifs de COVID-19 dans les sept villes du territoire couvert par Le Reflet, en date du 10 février. C’est une trentaine de cas de moins que lors du bilan du 4 février.

Toutes les villes du territoire, à l’exception de Saint-Mathieu qui reste sous la barre des 5 cas, ont enregistré une baisse. Candiac et Delson sont celles avec la plus importante diminution, alors qu’elles comptent chacune 8 cas de moins qu’il y a six jours.

Saint-Constant est quant à elle la ville qui compte le plus de personnes infectées avec 25. La Prairie suit de près avec 23 cas.

La DSPM rapporte toutefois une légère hausse des nouveaux cas à la grandeur de la MRC de Roussillon, qui regroupe les villes de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Léry et Saint-Isidore. On y recense 135 nouveaux cas, soit 13 de plus qu’entre les 1er et 7 février.

Le Roussillon est la deuxième région la plus touchée sur la couronne sud, derrière l’agglomération de Longueuil (386).

Dans toute la Montérégie, on compte 1 701 cas actifs de coronavirus. Depuis le début de la pandémie, 39 743 personnes en ont été atteintes et 1 415 en sont décédées.

Bilan par ville

Sainte-Catherine : 18 (-5)

Saint-Constant : 25 (-6)

Candiac : 13 (-8)

La Prairie : 23 (-3)

Saint-Philippe : 7 (-1)

Saint-Mathieu : moins de 5 (stable)

Delson : moins de 5 (environ -8)