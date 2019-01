Baisse de la taxe foncière à Saint-Mathieu

La taxe foncière passera de 0,72 à 0,71 du 100$ d’évaluation à Saint-Mathieu, conséquence du nouveau rôle d’évaluation foncier en vigueur de 2019 à 2021.

La valeur d’une moyenne maison moyenne est de 300 136$, tandis que celle d’une résidence de la Cité mobile est de 86 538$. Les taxes pour l’eau potable (152$), les eaux usées (118$), le traitement des eaux usées (138$), la piscine (25$) ainsi que les matières résiduelles (245$) demeurent les mêmes.

La municipalité n’était pas en mesure de dire combien de résidences verront leur compte de taxes augmenter ou baisser. La mairesse Lise Poissant souligne toutefois que la valeur des terres agricoles a augmenté de 30% en raison du rôle foncier.

Le conseil a adopté un budget de 3,4 M$, le 20 décembre. Il s’agit d’une hausse de 300 000$ par rapport à celui de 2018. L’argent sera principalement affecté à l’administration générale et à la réalisation de projets, précise Mme Poissant, dont l’aménagement de pistes cyclables et de trottoirs sur la rue Principale et la mise à niveau de l’éclairage des rues Bourdon et Bonneville.