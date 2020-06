Baisse drastique de l’achalandage en transport en commun

Le confinement et la pandémie de la COVID-19 ont eu pour effet de vider les autobus dans la région. L’achalandage a baissé de 95% ce printemps comparativement à 2019, révèlent les données d’exo, l’organisme qui gère le transport en commun dans le secteur.

À l’instar des autres sociétés de transports de la province, exo a connu une baisse d’achalandage dans les autobus de 51% en mars pour le secteur Le Richelain et de 50% pour celui de Roussillon. En avril, l’achalandage a chuté de 95% pour les deux secteurs et de 94% en mai pour le Richelain et 93% pour Roussillon.

La ligne de train de banlieue de Candiac a aussi écopé. L’achalandage a baissé de 57% en mars et de 96% en avril. Les données de mai n’étaient pas encore disponibles au moment d’écrire ces lignes.

Exo ne voit pas une grande amélioration avec les mesures récentes de déconfinement.

«Sachant qu’exo transporte majoritairement des travailleurs vers le centre-ville et des étudiants, la reprise économique n’est pas, pour l’instant, signe d’une augmentation significative de l’achalandage», indique Maxine Kelly-Richard, coordonnatrice-Relations avec les communautés chez exo.

L’organisme a mis en place un horaire d’été depuis le 22 juin dans le but de diminuer les frais d’exploitation. L’horaire pourrait être modifié si l’achalandage augmentait significativement, précise Mme Kelly-Richard.

Convaincre les usagers d’embarquer à nouveau

Exo dit avoir mis plusieurs mesures en place pour assurer la sécurité de ses usagers. Des parois protectrices en plexiglas ont été ajoutées dans les autobus. La flotte de bus et de trains est nettoyée quotidiennement.

«Une attention particulière est portée aux surfaces les plus touchées par la clientèle, notamment les barres d’appui, les poignées, les sièges, les boutons d’ouverture des portes, et les toilettes à bord des trains», souligne la coordonnatrice d’exo.

Des distributeurs de désinfectant pour les mains ont aussi été installés dans plusieurs terminus, gares et stationnements incitatifs du territoire.

«La situation actuelle vient avec son lot d’incertitude. Il faudra convaincre les gens de revenir dans le transport collectif. De notre côté, nous faisons tout pour que ce soit un environnement sécuritaire», mentionne Maxine Kelly-Richard.

À partir du 13 juillet, le port du couvre-visage sera obligatoire dans tous les transports en commun de la province pour les personnes de 12 ans et plus.