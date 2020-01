Baisse généralisée pour Nez rouge Candiac-La Prairie

Moins de bénévoles et moins de raccompagnements; la 5e édition de l’Opération Nez rouge Candiac-La Prairie affiche une légère baisse à tous les niveaux.

Le nombre de bénévoles a atteint 300, soit 31 de moins qu’en 2018.

«On ne sait pas pourquoi on a eu plus de difficulté à avoir des bénévoles cette année, mais c’était généralisé à l’ensemble du Québec», indique Martine Robidoux, directrice du Centre de bénévolat de la Rive-Sud à Candiac et coordonnatrice de la campagne locale.

Les bénévoles ont effectué un total de 396 raccompagnements en dix jours, du 29 novembre au 28 décembre, soit 36 de moins que l’édition précédente. Ils ont reconduit un total de 680 personnes qui avaient trop bu pour conduire, amassant près de 10 000$ pour l’organisme maître d’œuvre.

Malgré tout, Mme Robidoux dresse un bilan positif de la 5e année.

«On voit que les automobilistes sont sensibilisés à ne pas prendre le volant après avoir bu. Ils prennent moins de chance, appellent Nez rouge ou désignent un conducteur qui ne boira pas. Peut-être qu’un jour, on n’existera plus parce qu’il n’y aura plus de besoins pour ce service de raccompagnement.»

En attendant, Nez rouge Candiac-La Prairie est toujours à la recherche d’une grande salle à Candiac qui serait disponible gratuitement pour accueillir les bénévoles de la prochaine édition, lors des soirées d’opération.

Nez Rouge en chiffres

300 bénévoles (-31 comparé à l’édition 2018)

437 participations bénévoles (-57)

396 raccompagnements (-36)

680 clients raccompagnés (-98)