Balade en triporteur pour aînés à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

Le service de balades en tripoteur pour aînés de l’organisme Un vélo une ville est offert aux Candiacois depuis le 23 juin et ce, jusqu’au 26 août.

Les triporteurs sont conduits par des jeunes de la région, ce qui leur permet d’occuper un emploi étudiant rémunéré, en plus de recevoir une bourse d’études à la fin de l’été. Le service est offert gratuitement sept jours sur sept aux personnes de 55 ans et plus sur réservation au 438 404-4387. Le Groupe Maurice est le partenaire principal du projet.