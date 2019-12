Balado : le Cybertruck de Tesla et ses capacités

Article par Miriam Pomerleau

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présentation du Tesla Cybertruck a créé tout un choc dans l’industrie automobile.

Si l’on met son look très carré de côté et qu’on se concentre sur les chiffres avancés par Tesla, cette camionnette pourrait bien révolutionner le segment au grand complet. Le nouveau Cybertruck de Tesla vient avec un, deux ou trois moteurs, proposant une autonomie pouvant aller de 400 à 800 kilomètres. Le véhicule peut également remorquer jusqu’à 14 000 livres dans sa version la plus performante.

Saviez-vous qu’il y a plus de 250 000 commandes d’enregistrées déjà? Avec toutes ces particularités, le vice-président de Ford, Sundeep Madra, peut bien vouloir une revanche face au vidéo de tir à la corde entre un Ford F-150 avec moteur EcoBoost et la version à quatre roues motrice hyper puissante du Cybertruck!

À l’émission Le retour du Mario Dumont, à QUB Radio, la journaliste du Guide de l’auto Miriam Pomerleau revient sur ce modèle controversé. Elle en profite au passage pour démystifier l’hybride, l’hybride rechargeable et la voiture 100% électrique dans leurs mécanismes de base. Elle fait également le point sur les modèles 100% électriques les plus abordables et les plus performants en longitude d’autonomie.